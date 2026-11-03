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Sertão Chacina em Petrolina: três homens e uma mulher são mortos a tiros em residência Vítimas estavam em um imóvel quando foram surpreendidas por homens armados que invadiram o local e efetuaram disparos

Quatro pessoas foram mortas a tiros na noite dessa segunda-feira (2), no bairro Cacheado, em Petrolina, no Sertão de Pernambuco.

Segundo a Polícia Civil do estado (PCPE), as vítimas da chacina são três homens, com idades entre 33 e 41 anos, e uma mulher, de 34, de nomes não divulgados.

A corporação destacou que as quatro pessoas estavam em um imóvel quando foram surpreendidas por homens armados que invadiram o local e efetuaram disparos.

As vítimas não resistiram e morreram no local. Agentes do 5º BPM foram acionados e isolaram a área.



Os corpos foram enviados ao Instituto de Medicina Legal (IML) de Petrolina.

Não há informações sobre a autoria e motivação das mortes. A ocorrência foi registrada pela 25ª Delegacia de Polícia de Homicídios da cidade, que investiga o ocorrido.

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