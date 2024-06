A- A+

CRIME Chacina deixa sete mortos no Ceará Os investigadores buscam especialmente estabelecer as motivações de seus autores

Sete pessoas morreram e outras duas ficaram feridas na madrugada desta quinta-feira (20), em uma aparente execução a tiros na cidade de Viçosa do Ceará, anunciaram as autoridades locais.

"Equipes das Forças de Segurança do Ceará estão em diligências ininterruptas, com o intuito de elucidar as sete mortes e duas lesões à bala registradas na madrugada desta quinta-feira", informou a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) do estado na rede social X.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informa que equipes das Forças de Segurança do Ceará estão em diligências ininterruptas, com o intuito de elucidar as sete mortes e duas lesões à bala registradas na madrugada desta quinta-feira (20), + — SSPDS-CE (@sspdsce) June 20, 2024

Os investigadores buscam especialmente estabelecer as motivações de seus autores.

Segundo a rede de televisão local TV Verdes Mares, os fatos ocorreram por volta das 3h00 desta quinta-feira, nesta cidade de quase 60 mil habitantes, a oeste da capital Fortaleza.

As vítimas estavam em um bar próximo a uma praça no centro da cidade, quando um grupo de agressores chegou a bordo de vários veículos.

Imagens de câmeras de segurança exibidas pela rede local mostram que as vítimas foram conduzidas à praça com as mãos na cabeça e alinhadas lado a lado. Elas teriam sido assassinados naquele momento.

"Inaceitável o caso de violência ocorrido essa madrugada em Viçosa do Ceará", afirmou o governador do Ceará, Elmano de Freitas, na rede social X. Inaceitável o caso de violência ocorrido essa madrugada em Viçosa do Ceará. Reforços policiais já estão na região na busca dos criminosos. Nosso secretário da Segurança também já se dirigiu para Viçosa para comandar pessoalmente todas as ações, (+) — Elmano de Freitas (@elmanooficial) June 20, 2024 "Tenham certeza que os bandidos envolvidos serão identificados e presos, um a um, para que paguem na Justiça por tamanha atrocidade", acrescentou.

Em 2021, quatro pessoas da mesma família foram assassinadas em sua casa na mesma cidade.

O Ceará é um dos estados mais pobres e violentos do Brasil. A sua taxa de homicídios é de 35,5 para cada 100 mil habitantes, muito superior à média nacional (23,4 por 100 mil), de acordo com os dados de 2022 do Fórum de Segurança Pública.

