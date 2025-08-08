A- A+

POLÍCIA Chacina em Olinda: tiroteio deixa pelo menos quatro mortos na Comunidade do V8 Local sofre com disputa por território de tráfico de drogas

A disputa por território para tráfico de drogas, na Comunidade do V8, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife (RMR), provocou um confronto entre gangues, na madrugada desta sexta-feira (8).

Um tiroteio deixou pelo menos quatro pessoas mortas, em ruas diferentes. A ocorrência aconteceu por volta das 3h.

Até o momento, não há identificação das vítimas. O que se sabe é que foram assassinados três homens e uma mulher trans. Três vítimas foram mortas na rua e um dos homens foi executado dentro de casa. A polícia investiga se eles tinham ligação com o tráfico.

Grupos que disputam pelo território

V8;

Ilha do Maruím;

Ponte Preta.

Informações policiais indicam que um homem, não identificado, teria recebido uma ligação de um irmão, informando que um terceiro irmão teria sido assassinado.

Em seguida, ele se armou com outros dois homens e foram vingar a morte desse irmão. Chegando na comunidade, encontraram policiais militares. Dois conseguiram fugir.

Um deles jogou uma metralhadora numa área de mangue. O que ficou foi preso e foi encaminhado ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), localizado no bairro do Cordeiro, Zona Oeste do Recife.

Com ele foram apreendidos diversos materiais de grande poder bélico. A polícia recolheu 16 munições de calibre 38, sendo uma deflagrada; 21 munições de calibre 9mm intactas; uma munição de espingarda intacta; 395 pedras de crack; dois revólveres calibre 38; uma pistola 9mm com carregador alongado e um carregador de metralhadora.

Material que foi apreendido no DHPP | Foto: Cortesia

A reportagem da Folha de Pernambuco procurou as Polícias Civil e Militar para saber outros detalhes, mas as corporações se resumiram a dizer que a “ocorrência está em andamento” até a publicação deste texto.



Batalhões das duas instituições estão no local. O DHPP chegou por volta das 8h para apurar as informações.



Moradores optaram pela “lei do silêncio” e não quiseram conceder entrevista.

