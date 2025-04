A- A+

Pessoas com Deficiência Chamamento Público de convênios com serviços voltados para Pcds encerra no final de abril Serão selecionados até 50 projetos com ações para Pessoas com Deficiência com prazo de inscrição até o dia 25 deste mês; investimentos podem chegar até R$ 120 mil

As inscrições para o Chamamento Público nº 001/2025, promovido pela Secretaria de Justiça e Direitos Humanos e Prevenção à Violência de Pernambuco (SJDH), estão em seus últimos dias.

As organizações da sociedade civil (OSCs) interessadas em firmar parcerias com o Governo do Estado para desenvolver projetos voltados às Pessoas com Deficiência têm até o dia 25 de abril para submeter suas propostas. O envio deve ser feito exclusivamente pelo e-mail [email protected].

A iniciativa integra o programa Pernambuco Acessível, que prevê o investimento de R$ 417 milhões em ações voltadas às pessoas com deficiência em todo o estado.

O edital selecionará até 50 propostas, com valores entre R$ 60 mil e R$ 120 mil por projeto.

De acordo com a secretária de Justiça, Direitos Humanos e Prevenção à Violência, Joanna Figueiredo, o edital foi pensado para garantir o alcance territorial e a descentralização dos recursos.

“O Governo de Pernambuco está atento a todas as regiões do nosso estado, seguindo a orientação de Raquel Lyra, interiorizando todas as ações, por isso, o edital possui cota mínima para aprovação de ao menos cinco propostas por região", iniciou.

"Nós queremos que toda a população seja alcançada, do litoral ao Sertão haverão projetos aprovados, garantindo que iniciativas voltadas para a melhoria na qualidade de vida das pessoas com deficiência e seus acompanhantes cheguem em quem mais precisa e essa é uma prioridade”, completou a secretária.

O objetivo é fortalecer a rede de inclusão e acessibilidade, com foco em ações que contemplem diferentes perfis de público.

Os projetos deverão atender a pelo menos um dos quatro eixos prioritários: promoção da inclusão e fortalecimento de vínculos comunitários; prevenção da violência e de violações de direitos; apoio a familiares e cuidadore; fortalecimento da rede de cuidados voltada à pessoa com deficiência.

Segundo o superintendente estadual de Apoio à Pessoa com Deficiência, Marcos Gervasio, o edital considera a diversidade de atuação das OSCs.

“Há instituições que desenvolvem atividades multidisciplinares, atendendo pessoas com deficiências físicas, visuais, auditivas e intelectuais. Outras atuam com um público ou deficiência específica, como projetos culturais voltados para crianças e adolescentes. O chamamento valoriza essa variedade”, destacou.

As propostas serão analisadas por critérios técnicos como capacidade de execução, inovação, viabilidade financeira, impacto social e compromisso com a acessibilidade em todas as suas dimensões: atitudinal, comunicacional, digital e arquitetônica.



