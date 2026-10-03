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Internacional Chamas e fumaça registradas em instalação da Aramco ao sul da capital saudita São desconhecidas, até o momento, as circunstâncias do incidente

Chamas e uma densa coluna de fumaça subiam, neste sábado (3), de uma instalação da gigante petroleira saudita Aramco, situada ao sul de Riade, capital do reino, constatou um jornalista da AFP.

São desconhecidas, até o momento, as circunstâncias do incidente.

Nas últimas semanas, a Aramco, controlada majoritariamente pelo Estado saudita, foi alvo ataques do movimento pró-iraniano dos houthis do Iêmen.

Os houthis intensificaram suas ações contra o reino no contexto da guerra no Iêmen, onde Riade apoia o governo internacionalmente reconhecido.

A Aramco é a empresa símbolo da economia saudita e uma das maiores companhias do mundo em valor de mercado.

No mês passado, os houthis afirmaram ter lançado ataques contra "locais sensíveis" em Riade e contra instalações da Aramco na cidade portuária saudita de Yanbu.

Em agosto, também reivindicaram ataques contra um aeroporto e uma instalação da Aramco na região meridional saudita de Najran.

Em julho, os houthis anunciaram um bloqueio marítimo contra a Arábia Saudita e atacaram petroleiros sauditas no Mar Vermelho.

O Iêmen, um dos países mais pobres do mundo, está imerso em uma guerra civil há mais de uma década.

Neste sábado, correspondentes da AFP relataram fortes explosões na capital iemenita, Saná, enquanto os houthis denunciaram bombardeios na área por parte de forças leais ao governo apoiado pela Arábia Saudita.

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