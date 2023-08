Chamas saem de motor de avião no Texas e assustam passageiros: "Vai cair"; vídeo

Um vídeo que mostra o momento em que chamas saem do motor de um avião viralizou nas redes sociais nesta semana. O registro foi feito nesta terça-feira, e a aeronave subia do Aeroporto William P. Hobby, nos Estados Unidos, quando o fogo deixou os passageiros apavorados.

O passageiro Coale Kalisek, que filmou o incidente, disse ter pensado que o avião cairia. À emissora “KHOU”, ele afirmou que a aeronave “começou a balançar”. Como costuma viajar uma ou duas vezes por mês, ele notou que aquele padrão não era normal, então resolveu abrir a janela.

2006 built Southwest Airlines Boeing 737-7BD aircraft (N7737E) fitted with CFM56-7B24 engines made an air turnback to William P. Hobby Airport (HOU) due to the malfunction on its Right engine, as it started spitting flames.



