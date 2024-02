Chanceler alemão defende solução de dois Estados em conversa com Netanyahu

O chanceler alemão, Olaf Scholz, declarou, nesta segunda-feira (5), em uma conversa telefônica com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, que a implementação de uma solução de dois Estados é o único caminho para uma paz duradoura com os palestinos.

"Do ponto de vista do governo, apenas uma solução negociada de dois Estados abriria a perspectiva de uma solução duradoura ao conflito do Oriente Médio. Isto deve aplicar-se tanto a Gaza como à Cisjordânia", afirmou Scholz, segundo seu porta-voz.