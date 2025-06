Chanceler alemão diz que Israel tem feito o "trabalho sujo" pela Europa no Irã

A- A+

Em meio à escalada de tensões entre Israel e Irã, o chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, manifestou nesta terça-feira forte apoio à ofensiva militar israelense e sinalizou que a destruição completa do programa nuclear iraniano pode estar na agenda caso Teerã não recue e retome à mesa de negociações.

Ele afirmou, ainda, que o Estado judeu está fazendo o “trabalho sujo” pela Europa — e que, caso contrário, haveria “meses e anos de terror do regime” iraniano. As declarações foram dadas à margem da cúpula do G7, no Canadá.

— Este é o trabalho sujo que Israel está fazendo por todos nós. Também somos vítimas desse regime. Esse regime dos aiatolás trouxe morte e destruição ao mundo — disse ele, citando o papel do Irã como apoiador de grupos como o Hamas em Gaza e o Hezbollah no Líbano e afirmando que, sem Teerã, o ataque sem precedentes do Hamas contra Israel em 7 de outubro de 2023 “jamais teria sido possível”. — [Tenho] grande respeito pelo Exército israelense e pela liderança de Israel.

Merz avaliou que os ataques dos últimos dias enfraqueceram significativamente o governo iraniano, sugerindo que o regime pode ter dificuldades para retomar sua força anterior. O chanceler também indicou que ainda não há uma decisão formal por parte dos EUA sobre uma eventual participação direta nas ações militares contra o Irã. Contudo, deixou claro que, se as negociações não forem retomadas, a destruição do programa nuclear iraniano é uma possibilidade real.

— O Exército israelense obviamente não tem capacidade para realizar isso sozinho. Falta-lhe o armamento necessário. Mas os americanos têm — afirmou Merz. — Grande parte da liderança militar e dos chamados Guardiões da Revolução já não está viva. As coisas não serão como antes.

Para destruir a instalação de enriquecimento de urânio Fordow, que fica a centenas de metros de profundidade, Israel pode precisar da bomba de 13 toneladas GBU-57 Massive Ordnance Penetrator, que usa seu peso e força cinética para atingir alvos enterrados profundamente e depois explodi-los. O Estado judeu, no entanto, não tem a munição e nem o bombardeiro necessários para transportá-la — o penetrador atualmente é lançado pelo bombardeiro furtivo B-2 dos EUA.

Ainda assim, o chanceler alemão reforçou que a proposta europeia de assistência diplomática segue de pé, caso Teerã demonstre disposição para negociar. Nesse cenário, disse, Alemanha, França e Reino Unido estarão “novamente preparados para oferecer ajuda diplomática, como faziam antes dos ataques”. Embora as lideranças alemã, francesa e britânica tenham sido fortemente críticas a Israel por sua condução da guerra em Gaza, eles têm demonstrado diferentes graus de apoio ao Estado judeu desde que o país lançou seus ataques contra o Irã.

Os líderes do G7 reunidos no Canadá pediram na segunda-feira uma “resolução da crise iraniana” que leve “a uma desescalada mais ampla das hostilidades no Oriente Médio”, em uma declaração na qual afirmaram que Israel “tem o direito de se defender”. O Irã acusou o grupo das sete economias mais desenvolvidas do mundo de ter uma visão tendenciosa.

Versões contraditórias

Especialistas em política externa atribuíram essa unidade em relação ao Irã ao alarme causado na Europa pelo recente relatório de especialistas da ONU indicando que Teerã está mais perto do que nunca de alcançar capacidade para produzir armas nucleares. Outro fator é a aliança do Irã com a Rússia em sua guerra contra a Ucrânia.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e a comunidade de Inteligência americana, contudo, parecem cada vez mais em desacordo sobre o quão perto o Irã está de obter uma arma nuclear.

Segundo uma reportagem da CNN, que cita quatro fontes familiarizadas com o assunto, avaliações da Inteligência dos EUA indicam que Teerã estaria a até três anos de conseguir produzir e entregar uma arma nuclear.

Após a divulgação do relatório, no entanto, a Casa Branca compartilhou o testemunho do chefe do Comando Central dos EUA, general Michael Kurilla, que afirmou na semana passada que “estima-se que os estoques atuais e as centrífugas disponíveis sejam suficientes para produzir os primeiros 25 kg de material físsil de grau militar em cerca de uma semana, e o suficiente para até dez armas nucleares em três semanas”.

A avaliação da Inteligência americana contrasta fortemente com a declaração do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, em entrevista à Fox News no fim de semana. Netanyahu disse que Israel obteve informações de Inteligência — compartilhadas com Washington — indicando que o Irã estaria trabalhando secretamente no enriquecimento de urânio com o objetivo de desenvolver um dispositivo de teste e, possivelmente, uma primeira arma nuclear dentro de poucos meses — “certamente em menos de um ano”, afirmou.

Por outro lado, a avaliação da Inteligência americana é consistente com o testemunho prestado em março pela diretora de Inteligência Nacional dos EUA, Tulsi Gabbard, ao Senado. Na ocasião, Gabbard disse que os Estados Unidos “continuam avaliando que o Irã não está construindo uma arma nuclear e que o líder supremo, Ali Khamenei, não autorizou um programa de armas nucleares, suspenso por ele em 2003”. Trump rejeitou de forma desdenhosa o testemunho de Gabbard nesta terça:

— Não me importo com o que ela disse — disse. — Acho que eles estavam muito perto de conseguir.

Caminho militar

Também nesta terça-feira, o presidente francês, Emmanuel Macron, afirmou que acredita que Trump está aumentando a pressão sobre o Irã e que pode ter alterado sua posição sobre o tema nas últimas 24 horas. Ele enfatizou, porém, a necessidade de retomar as negociações diplomáticas com Teerã e alertou contra qualquer tentativa de derrubar o regime por meio da força militar, definindo a ação como “o maior erro” possível.

Trump abandonou de maneira prematura a cúpula devido à crise e declarou que seu retorno a Washington “não tinha nada a ver com um cessar-fogo”, mas sim com algo “muito maior”. O presidente republicano advertiu na segunda-feira na rede Truth Social que “todos deveriam deixar Teerã imediatamente”, e a China o acusou de atiçar o conflito. Embora o governo dos EUA diga não estar envolvido na ofensiva, o vice-presidente JD Vance apontou que Trump poderia tomar “medidas adicionais” para interromper o programa nuclear iraniano.

Desde sexta-feira passada, Israel vem conduzindo uma ampla campanha aérea contra alvos estratégicos no Irã, incluindo instalações nucleares e bases de mísseis. O objetivo, segundo o governo israelense, é impedir o avanço do programa nuclear iraniano, considerado uma ameaça existencial. De acordo com fontes oficiais iranianas, ao menos 224 pessoas morreram nos ataques israelenses. Já os disparos iranianos, em retaliação, deixaram 24 mortos e mais de 500 feridos em Israel.

