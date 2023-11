Chanceler alemão exige que Putin ponha fim à guerra na Ucrânia em cúpula virtual do G20

A- A+

O chefe do governo alemão, Olaf Scholz, disse, nesta quarta-feira (22), que instou o presidente russo, Vladimir Putin, a parar a agressão do seu país contra a Ucrânia, em uma cúpula virtual do G20, a primeira da qual o presidente russo participou desde o início da guerra.

"Instei-o a retirar as suas tropas do território da Ucrânia para que esta guerra finalmente termine", declarou Scholz durante coletiva de imprensa em Berlim com a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni.

A presença de Putin na cúpula virtual do G20 foi "descomplicada", porque não teve que sair de Moscou, disse Meloni, que também participou da reunião.

Meloni saudou a oferta de Putin de trabalhar para conseguir a paz na Ucrânia, mas acrescentou que "não se deve esquecer que na Ucrânia há um agressor e uma (parte que foi) atacada".

"Basta que a Rússia retire suas tropas do território invadido", continuou.

Putin esteve ausente nas últimas reuniões presenciais do G20, na Índia em setembro, e na Indonésia no ano passado, e a Rússia foi representada pelo ministro das Relações Exteriores, Sergei Lavrov.

O mandatário está isolado diplomaticamente desde o início da ofensiva russa na Ucrânia em fevereiro de 2022.

Putin é objeto de uma ordem de prisão emitida em março pelo Tribunal Penal Internacional (TPI) por acusações de ter deportado crianças em regiões da Ucrânia ocupadas pela Rússia.

O G20 reúne as 19 maiores economias do mundo mais a União Europeia e a União Africana.

