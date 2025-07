Chanceler alemão Merz visita Londres para discutir imigração e defesa

A- A+

O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, receberá o chanceler alemão, Friedrich Merz, nesta quinta-feira (17), para uma visita a fim de assinar um tratado bilateral que aprofunda a cooperação no combate à imigração irregular e em questões de defesa.

Este tratado entre os dois países, que marca a primeira viagem de Merz a Londres desde que assumiu o cargo de chanceler em maio, faz parte dos esforços do primeiro-ministro trabalhista para fortalecer os laços com seus antigos parceiros da União Europeia (UE).

Com este Tratado de Amizade e Cooperação com a Alemanha, o Reino Unido espera garantir o compromisso do governo alemão de mudar a lei para desmantelar as quadrilhas de tráfico de pessoas e a imigração irregular.

A viagem ocorre uma semana após França e Reino Unido terem concordado com um "projeto piloto" para o intercâmbio de imigrantes, no final de uma visita de três dias do presidente Emmanuel Macron, enquanto as travessias ilegais pelo Canal da Mancha atingem níveis recordes.

A Alemanha é frequentemente citada como uma das bases logísticas onde traficantes armazenam botes infláveis destinados às travessias do Canal da Mancha.

Mudanças na legislação alemã

Nos próximos meses, o governo de Friedrich Merz deve alterar a legislação alemã para reforçar as medidas contra traficantes que levam imigrantes de forma clandestina para o Reino Unido, disse uma fonte do governo alemão.

"O compromisso do chanceler Merz em fazer as mudanças necessárias na legislação alemã para interromper as linhas de abastecimento de embarcações perigosas que transportam imigrantes ilegais através do Canal da Mancha é extremamente bem-vindo", disse Starmer antes da visita.

A imigração irregular tornou-se uma grande dor de cabeça para o governo trabalhista de Starmer, que está no poder há um ano, à medida que cresce o apoio ao emergente partido anti-imigração Reform UK.

Mais de 21.000 imigrantes chegaram à costa sudeste da Inglaterra em pequenas embarcações vindas do norte da França até agora neste ano.

O Reino Unido busca melhorar as relações com seus vizinhos após o Brexit, e a viagem de Macron na semana passada foi a primeira visita oficial de um chefe de Estado da UE desde a saída do Reino Unido do bloco em 2020.

Na área de segurança, Starmer e Merz devem anunciar um acordo para a produção conjunta de produtos de defesa para exportação, como veículos blindados Boxer e aeronaves Typhoon.

O tratado também deve incluir o compromisso de ambos os países de desenvolver um míssil de ataque de precisão de longo alcance, com capacidade para mais de 2.000 quilômetros, na próxima década.

O tratado que Alemanha e Reino Unido estão prestes a assinar deve abordar as atuais ameaças à segurança, particularmente as da Rússia, e incluir um pacto de defesa mútua.

Proteção mútua

De acordo com o Artigo 5 da Otan, o Reino Unido e a Alemanha já estão comprometidos em proteger um ao outro, assim como todos os outros membros da organização.

Mas este tratado de amizade abre caminho para uma cooperação mais estreita em defesa, particularmente no desenvolvimento de novas armas e em operações no flanco leste da Otan.

O tratado também deve incluir medidas para simplificar os procedimentos de fronteira para intercâmbios escolares.

O acordo também conterá seções sobre ciência e tecnologia, com maior cooperação em setores estratégicos, como inteligência artificial.

Em relação ao transporte, ambos os países querem melhorar suas conexões ferroviárias.

No mês passado, a Eurostar anunciou sua intenção de lançar um trem entre Frankfurt e Londres no início de 2030, que seria a primeira conexão direta entre o Reino Unido e a Alemanha.

Uma fonte do governo alemão disse sobre a visita que "não devemos subestimar" o quanto as relações com o Reino Unido melhoraram desde a experiência "traumática" do Brexit.

