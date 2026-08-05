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CRISE DIPLOMÁTICA Chanceler argentino diz esperar que uma 'mudança de direção ideológica' aconteça no Brasil Argentina critica rebaixamento das relações com o Brasil e espera mudança política após as eleições presidenciais deste ano

O ministro de Relações Exteriores da Argentina, Pablo Quirno, disse nesta quarta-feira (5) que o país espera que uma "mudança de direção ideológica" aconteça no Brasil, em referência à eleição presidencial deste ano.

"É um desejo expressado pelo presidente Javier Milei e acredito que não devemos perder de vista que as reações argentinas nunca foram a nível diplomático", pontuou em coletiva de imprensa.

Após o governo Lula rebaixar o nível de representação diplomática bilateral e solicitar o retorno do embaixador brasileiro em Buenos Aires, Quirno afirmou que o Brasil também está tendo conflitos com diferentes países, como o Paraguai, o que indica que isso não é uma questão apenas com a Argentina.

"A Argentina lamenta a decisão unilateral do Brasil. Acreditamos que esse não seja o caminho. Estamos sempre dispostos a manter as relações. Como disse recentemente em uma entrevista, da nossa parte não haverá nenhuma ação diplomática em resposta ao que o Brasil fizer", frisou o ministro.

"O Brasil tem todo o direito de tomar as decisões que entender. Nós continuaremos mantendo as relações no nível que o Brasil decidir. Ou seja, para brigar, são necessários dois. Não contem com a Argentina para isso".

Em nota oficial, o Ministério de Relações Exteriores argentino lamentou a decisão brasileira de "continuar se isolando do restante da região" por questões puramente ideológicas.

"Nos últimos anos, houve inúmeras declarações políticas cruzadas e apoios entre líderes de ambos os países. Em todos esses casos, sem exceção, a Argentina optou por não transformá-los em um incidente diplomático", diz o documento.

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