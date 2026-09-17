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Internacional

Chanceler chinês e Marco Rubio discutem situação no Oriente Médio

Ambos falaram em um momento em que Pequim busca mediar o conflito de Teerã com os Estados Unidos

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Marco Rubio, secretário de Estado dos Estados UnidosMarco Rubio, secretário de Estado dos Estados Unidos - Foto: Mandel Ngan/AFP

O ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, manteve uma conversa telefônica com o secretário de Estado americano, Marco Rubio, nesta quinta-feira (17), poucos dias antes de uma reunião prevista entre os líderes de ambos os países, segundo informaram os veículos de comunicação estatais chineses.

Ministro das Relações Exteriores da China, Wang YiO ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi         Foto: Iori Sagisawa/POOL/AFP

Wang e Rubio falaram sobre a situação no Oriente Médio em um momento em que Pequim busca mediar a guerra de Teerã com os Estados Unidos.

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Durante a ligação, o chefe da diplomacia chinesa disse a Rubio que seu país e os Estados Unidos “devem se preparar para a próxima etapa de conversas de alto nível em um espírito de igualdade, respeito e benefício mútuo”, informou a agência estatal de notícias Xinhua.

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