A- A+

Internacional Chanceler chinês e Marco Rubio discutem situação no Oriente Médio Ambos falaram em um momento em que Pequim busca mediar o conflito de Teerã com os Estados Unidos

O ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, manteve uma conversa telefônica com o secretário de Estado americano, Marco Rubio, nesta quinta-feira (17), poucos dias antes de uma reunião prevista entre os líderes de ambos os países, segundo informaram os veículos de comunicação estatais chineses.

O ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi Foto: Iori Sagisawa/POOL/AFP

Wang e Rubio falaram sobre a situação no Oriente Médio em um momento em que Pequim busca mediar a guerra de Teerã com os Estados Unidos.

Durante a ligação, o chefe da diplomacia chinesa disse a Rubio que seu país e os Estados Unidos “devem se preparar para a próxima etapa de conversas de alto nível em um espírito de igualdade, respeito e benefício mútuo”, informou a agência estatal de notícias Xinhua.

Veja também