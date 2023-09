Chanceler chinês foi destituído após suposto caso extraconjugal e teve filho nos EUA, revela jornal

A- A+

Altos funcionários chineses foram informados de que uma investigação interna do Partido Comunista concluiu que o ex-ministro dos Negócios Estrangeiros, Qin Gang, destituído em julho, se envolveu num caso extraconjugal e teve um filho nos Estados Unidos durante seu mandato como principal enviado de Pequim a Washington, revelou nesta terça-feira o Wall Street Journal.

Qin, que já foi considerado um assessor de confiança do líder Xi Jinping, foi substituído sem explicações, depois de não ser mais visto em público por pelo menos um mês. À época, o ministério das Relações Exteriores disse que a ausência de Qin, de 57 anos, se deu por motivos de saúde.

Além dele, o ministro da Defesa da China, general Li Shangfu, também não é visto em público há mais de duas semanas, alimentando especulações sobre tensões entre as Forças Armadas e o governo de Pequim. Dois meses antes, Xi também trocou dois dos comandantes mais graduados da Força de Foguetes do Exército, que supervisiona o poderoso arsenal de mísseis nucleares e balísticos do país. As demissões foram entendidas por analistas como um sinal de que o presidente estaria tentando reafirmar seu controle sobre os militares e expurgar a corrupção e a deslealdade dentro do Exército de Libertação Popular (ELP).

No mês passado, altos funcionários chineses — incluindo ministros e líderes provinciais — foram informados sobre a investigação do partido sobre Qin, que serviu como embaixador chinês nos EUA de julho de 2021 até janeiro deste ano. O motivo formal para a demissão foram “questões de estilo de vida”, um eufemismo comum do partido para má conduta sexual.

As autoridades também foram informadas, segundo o Wall Street Journal, de que a investigação descobriu que Qin teria tido um filho nos EUA. Os nomes da mulher e da criança não foram divulgados aos dirigentes do partido.

A investigação continua com a cooperação de Qin e as pessoas envolvidas, e agora se concentra em saber se o caso ou outra conduta de Qin pode ter comprometido a segurança nacional da China.

A demissão de Qin, que ocupou o cargo de ministro das Relações Exteriores por apenas sete meses, ocorre no momento em que o governo chinês tenta acabar com qualquer vulnerabilidade de segurança em meio à intensificação da disputa geopolítica com os EUA e seus aliados.

Antes de ser nomeado embaixador nos EUA, Qin serviu como vice-ministro responsável pelo planejamento de eventos para Xi e acompanhou o líder chinês em muitas de suas viagens ao exterior.

Na China, a má conduta sexual é frequentemente utilizada como forma de desacreditar funcionários destituídos e considerados desleais à liderança do partido. No caso de Qin, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto, o caso revelado pela investigação do partido desencadeou a sua queda, em parte porque o filho de Qin, nascido nos EUA, poderia potencialmente comprometer a sua capacidade de representar os interesses da China ao lidar com os americanos.

Nos últimos anos, Xi reforçou as restrições impostas a funcionários de alto escalão que tenham ligações financeiras significativas ou outras ligações no exterior.

