UE-MERCOSUL Chanceler da Alemanha diz lamentar decisão do Parlamento Europeu sobre acordo do Mercosul Merz já havia manifestado, em uma postagem nas redes sociais, sua insatisfação com a decisão de parlamentares da União Europeia de votarem para frear o acordo de livre-comércio

Em sua fala em um painel durante o Fórum econômico Mundial, em Davos, o chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, repetiu que lamenta profundamente o desafio colocado pelo Parlamento Europeu ao acordo do Mercosul.

"Acordo com Mercosul é justo e equilibrado. Não há alternativa a ele se queremos ter crescimento mais alto na Europa", disse, citando que os europeus deveriam colocar esse acordo provisoriamente em ação.

Merz já havia manifestado, em uma postagem nas redes sociais, sua insatisfação com a decisão de parlamentares da União Europeia de votarem para frear o acordo de livre-comércio com o Mercosul, assinado no último sábado, em Assunção, no Paraguai, argumentando terem preocupações sobre a legalidade do acordo.

Merz disse ainda que a Europa vai proteger a Groenlândia e a Dinamarca das ameaças da Rússia. "Qualquer ameaça de força contra o território europeu é inaceitável", disse.

O chanceler também abordou questões domésticas para dinamizar a economia da Alemanha e torná-la mais competitiva e produtiva, citando necessidade de redução de imposto e de reforma do sistema trabalhista.

"Os alemães estão acostumados a trabalhar 200 horas a menos que os suíços", disse.

Merz também defendeu a redução da burocracia e regulamentação na Europa.

