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Conflito

Chanceler da Alemanha diz que Estados Unidos estão sendo humilhados pelo Irã na guerra

"No momento, não consigo perceber qual saída estratégica os americanos estão escolhendo", afirmou Friedrich merz

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O chanceler alemão, Friedrich MerzO chanceler alemão, Friedrich Merz - Foto: Daniel Mihailescu / AFP

O chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, afirmou nesta segunda-feira, 27, que os Estados Unidos estão sendo humilhados no conflito com o Irã e que o governo americano liderado por Donald Trump não tem uma estratégia e pode acabar repetindo erros de guerras anteriores.

"Os americanos aparentemente não têm uma estratégia. E o problema nesse tipo de conflito é sempre o mesmo: não basta apenas entrar, é preciso também sair. Vimos isso de forma bastante dolorosa no Afeganistão, durante 20 anos. Vimos isso no Iraque", afirmou Merz, o líder do governo alemão.

"No momento, não consigo perceber qual saída estratégica os americanos estão escolhendo. Especialmente porque os iranianos, aparentemente, negociam com muita habilidade - ou, melhor dizendo, são muito hábeis em não negociar. E fazem com que os americanos viajem até o Paquistão para, em seguida, partirem de lá sem nenhum resultado. Uma nação inteira está sendo humilhada pela liderança iraniana, em particular pela Guarda Revolucionária", completou.

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No momento, Estados Unidos e Israel estão em um cessar-fogo com o Irã. As negociações entre as partes pouco tem avançado, com pontos como a questão nuclear iraniana, o Estreito de Ormuz e o fim dos ataques israelenses no Líbano travando um possível acordo.

Merz ressaltou que, apesar de não estar envolvida diretamente, a Alemanha tem sentido os impactos econômicos do conflito. "No momento, é uma situação bastante complicada. Está nos custando muito dinheiro. Esse conflito, essa guerra contra o Irã, tem impacto direto sobre a nossa produção econômica", relatou.

O principal problema para a Alemanha é relativo ao Estreito de Ormuz, por onde passa cerca de 20% da produção global de petróleo. O Irã fechou o estreito para a passagem de navios durante o conflito e a situação segue instável. O bloqueio levou a um aumento nos preços de energia em todo o mundo.
 

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