Sex, 13 de Fevereiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta12/02/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
DIPLOMACIA

Chanceler da Alemanha faz apelo aos Estados Unidos: "Vamos reparar a confiança transatlântica"

Mensagem foi direcionada a Washington durante a Conferência de Segurança de Munique

Reportar Erro
O chanceler alemão Friedrich Merz O chanceler alemão Friedrich Merz  - Foto: Manon Cruz / POOL / AFP

O chanceler alemão Friedrich Merz defendeu nesta sexta-feira (13) uma "nova parceria transatlântica" entre os Estados Unidos e a Europa, em uma mensagem em inglês direcionada a Washington durante a Conferência de Segurança de Munique.

"Na era da rivalidade entre grandes potências, nem mesmo os Estados Unidos serão suficientemente fortes para seguir sozinhos", disse Merz, mudando seu discurso para o inglês com o objetivo de falar diretamente a Washington.

"Caros amigos, fazer parte da Otan não é apenas a vantagem competitiva da Europa. Também é a vantagem competitiva dos Estados Unidos. Portanto, vamos reparar e revitalizar juntos a confiança transatlântica. Nós, europeus, estamos fazendo a nossa parte".

Leia também

• COI é criticado na Alemanha por vender camiseta dos Jogos de Berlim de 1936 com referência nazista

• Alemanha pede renúncia de relatora da ONU para territórios palestinos

• Pesquisa na Alemanha mostra que 95% da violência doméstica não é denunciada

Reportar Erro

Veja também

Newsletter