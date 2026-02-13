A- A+

DIPLOMACIA Chanceler da Alemanha faz apelo aos Estados Unidos: "Vamos reparar a confiança transatlântica" Mensagem foi direcionada a Washington durante a Conferência de Segurança de Munique

O chanceler alemão Friedrich Merz defendeu nesta sexta-feira (13) uma "nova parceria transatlântica" entre os Estados Unidos e a Europa, em uma mensagem em inglês direcionada a Washington durante a Conferência de Segurança de Munique.

"Na era da rivalidade entre grandes potências, nem mesmo os Estados Unidos serão suficientemente fortes para seguir sozinhos", disse Merz, mudando seu discurso para o inglês com o objetivo de falar diretamente a Washington.

"Caros amigos, fazer parte da Otan não é apenas a vantagem competitiva da Europa. Também é a vantagem competitiva dos Estados Unidos. Portanto, vamos reparar e revitalizar juntos a confiança transatlântica. Nós, europeus, estamos fazendo a nossa parte".

