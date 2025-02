Chanceler da RDC denuncia inação internacional frente a ofensiva rebelde

A- A+

A ministra das Relações Exteriores da República Democrática do Congo (RDC), Therese Kayikwamba Wagner, denunciou, nesta quarta-feira (5), em Bruxelas, a falta de reação da comunidade internacional à ofensiva rebelde no leste de seu país.

“Vemos muitas declarações, mas não vemos nenhuma ação”, disse Wagner após uma reunião com seu homólogo belga, Maxime Prevot.

No início do dia, o movimento rebelde M23, apoiado por Ruanda, lançou uma nova ofensiva na cidade de Goma, no leste do país, apesar do anúncio de um cessar-fogo apenas um dia antes.

“Essa crise é uma ameaça à paz e à segurança internacionais, já que mais de 4.000 soldados ruandeses reivindicam o direito de ocupar ilegalmente um território soberano”, disse o diplomata.

“Este é um conflito internacional”, reforçou.

O leste da RDC é uma região rica em recursos naturais, como ouro, tântalo e estanho, que são usados para baterias e aparelhos eletrônicos.

O governo acusa a vizinha Ruanda de querer saquear esses recursos.

Ruanda, por outro lado, diz que busca erradicar os grupos armados da região, principalmente aqueles que foram criados por ex-oficiais hutus após o genocídio tutsi de 1994 naquele país.

