Chanceler da Rússia se reunirá com Marco Rubio em Manila na quinta-feira (23)
Presidente americano, Donald Trump, também expressou seu apoio à campanha ucraniana de ataques de longo alcance contra a infraestrutura energética, declarando que isso poderia "ajudar a pôr fim" à guerra
O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Serguei Lavrov, anunciou à imprensa nesta quarta-feira (22) que se reunirá com o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, na quinta-feira (23) nas Filipinas, em um encontro focado nos conflitos na Ucrânia e no Oriente Médio.
"De qualquer forma, este encontro será útil. É melhor fazer perguntas e obter respostas", declarou, confirmando que a reunião ocorrerá na manhã de quinta-feira (23), à margem de um encontro de representantes diplomáticos dos países da Associação de Nações do Sudeste Asiático (Asean).
Moscou condenou os recentes ataques de Washington contra seu aliado Irã.
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Ao mesmo tempo, as negociações para pôr fim à guerra na Ucrânia estão paralisadas, com a atenção voltada para o Oriente Médio, enquanto a Rússia mantém suas exigências e insiste que a Ucrânia ceda território.
O presidente americano, Donald Trump, também expressou seu apoio à campanha ucraniana de ataques de longo alcance contra a infraestrutura energética, declarando que isso poderia “ajudar a pôr fim” à guerra.
Há meses, a Ucrânia vem intensificando os ataques com drones, envolvendo principalmente refinarias, depósitos de petróleo e navios de carga no mar, o que levou à escassez de combustível na Rússia.