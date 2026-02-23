Seg, 23 de Fevereiro

VENEZUELA

Chanceler da Venezuela pede libertação de Maduro

O presidente deposto da Venezuela foi capturado pelos Estados Unidos há mais de um mês

Líder do regime chavista, Nicolás Maduro foi deposto em ação militar dos Estados UnidosLíder do regime chavista, Nicolás Maduro foi deposto em ação militar dos Estados Unidos - Foto: Handout/Truth Social Donald Trump/AFP

O ministro das Relações Exteriores da Venezuela, Yván Gil, pediu nesta segunda-feira (23), na sede da ONU em Genebra, a libertação "imediata" do presidente deposto Nicolás Maduro, que foi capturado pelos Estados Unidos há mais de um mês.

A Venezuela exige "a libertação imediata, pelo governo dos Estados Unidos, do presidente constitucional da República Bolivariana da Venezuela, Nicolás Maduro Moros, e de sua esposa, a primeira-dama Cilia Flores", declarou o ministro ao Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas.

Maduro governou a Venezuela de março de 2013 a janeiro de 2026, quando foi capturado pelos Estados Unidos junto com sua esposa e levado para Nova York para responder por acusações de tráfico de drogas. O país é atualmente presidido por Delcy Rodríguez, que era sua vice-presidente desde 2018.

Maduro compareceu pela primeira vez perante a Justiça americana em 5 de janeiro, dois dias após sua captura, e declarou-se inocente das acusações de tráfico de drogas. Ele disse que é um "prisioneiro de guerra".

Em seu discurso, Gil defendeu a via diplomática e "o caminho da cooperação internacional com base na igualdade jurídica dos Estados".

O ministro também exigiu "a cessação de todas as medidas coercitivas unilaterais", "o respeito pela soberania dos Estados" e "uma agenda de direitos humanos que não se esquive das grandes tragédias do mundo" e "que reconheça todas as vítimas igualmente, sem seletividade política para nenhuma delas".

"A Venezuela escolheu um caminho", afirmou Yván Gil. "O caminho da paz com soberania, [...] do diálogo sem renunciar aos nossos princípios" e "da reconciliação interna sem esquecer a justiça", insistiu, aludindo à lei de anistia recém-aprovada.

Elaborada sob pressão dos Estados Unidos, essa lei, promulgada na quinta-feira, foi criticada por excluir alguns militares e policiais e por não abranger todo o período posterior à ascensão ao poder do antecessor de Maduro, Hugo Chávez, em 1999.

