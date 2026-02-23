A- A+

MUNDO Chanceler de Cuba acusa EUA de querer provocar "catástrofe humanitária'" na ilha Ministro denunciou "ações criminosas e ilegais que constituem uma punição coletiva implacável contra o povo cubano".

O ministro das Relações Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, afirmou nesta segunda-feira (23), em Genebra, que a "escalada agressiva" dos Estados Unidos contra a ilha visa provocar "uma catástrofe humanitária" no país.

Nas últimas semanas, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, intensificou o embargo contra Cuba — em vigor desde 1962 — e pressionou outros países, incluindo a Venezuela, a interromper o envio de petróleo.

Também fragilizada pelo fim do fornecimento de petróleo de Caracas, Cuba enfrenta uma grave escassez de combustível e apagões.

Os Estados Unidos "estão impondo um bloqueio energético e pretendem criar uma catástrofe humanitária, usando como pretexto a absurda alegação de que Cuba constitui uma ameaça incomum e extraordinária à sua segurança nacional", declarou o chanceler na Conferência sobre Desarmamento, em Genebra.

O ministro denunciou "ações criminosas e ilegais que constituem uma punição coletiva implacável contra o povo cubano".

No final de janeiro, um decreto assinado por Trump classificou a ilha como uma "ameaça extraordinária" aos Estados Unidos.

"Cuba não representa uma ameaça para os Estados Unidos nem para qualquer outro país", insistiu o chanceler cubano, afirmando que seu país não adota "políticas com o objetivo declarado de dominação, nem é um país que mobiliza forças militares e viola a soberania e a integridade territorial de outros Estados".

"Permanecer impassível diante dessas tentativas de impor uma tirania global coloca todos os Estados em risco, sem exceção", afirmou.

Bruno Rodríguez também discursou para o Conselho de Direitos Humanos da ONU, reunido nesta segunda-feira em Genebra, e afirmou que "impediremos uma crise humanitária em Cuba, mesmo que isso nos custe caro em termos de penalidades e sofrimentos".

Na semana passada, o presidente americano chamou Cuba de "país falido" e instou o país a chegar a um acordo, rejeitando a ideia de uma operação para derrubar o regime.

