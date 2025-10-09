Qui, 09 de Outubro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta09/10/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
conflito

Chanceler de Israel diz que libertação de reféns "deve acabar com a guerra" em Gaza

Primeira fase de um acordo sobre um cessar-fogo na região foi assinado por Israel e pelo Hamas

Reportar Erro
Segundo ministro israelense, a libertação dos reféns deve acabar com a guerra em GazaSegundo ministro israelense, a libertação dos reféns deve acabar com a guerra em Gaza - Foto: Omar Al-Qattaa/AFP

O ministro das Relações Exteriores de Israel, Gideon Sa'ar, declarou, nesta quinta-feira (9), que a libertação de todos os reféns pelo Hamas "deve acabar com a guerra" na Faixa de Gaza.

"Primeiro, haverá um cessar-fogo imediatamente após o governo israelense aprovar a decisão, e então o Hamas se comprometerá a libertar todos os reféns em 72 horas. Acredito que isso pode, e deve, acabar com esta guerra", disse Sa'ar, de acordo com a transcrição de uma entrevista à Fox News.

Israel e o Hamas assinaram a primeira fase de um acordo sobre um cessar-fogo em Gaza e a libertação de reféns nesta quinta-feira, e o gabinete de segurança israelense deve validá-lo ainda hoje.

Leia também

• Comemorações tomam ruas de Israel e de Gaza; Hamas cobra Netanyahu sobre lista de prisioneiros

• Para avançar em Gaza, os "obstáculos" à ajuda devem ser levantados, diz Guterres

• "Eles estão voltando", comemoram israelenses em Tel Aviv após anúncio de acordo em Gaza

Reportar Erro

Veja também

Newsletter