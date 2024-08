Chanceler de Israel diz que novo líder do Hamas deve ser "eliminado rapidamente"

O ministro israelense das Relações Exteriores, Israel Katz, declarou nesta terça-feira (6) que é necessário "eliminar rapidamente" o novo líder do Hamas, Yahya Sinwar, designado pouco antes pelo movimento islamista palestino em substituição a Ismail Haniyeh, assassinado em Teerã na semana passada.

"A nomeação do terrorista Yahya Sinwar à frente do Hamas, em substituição a Ismail Haniyeh, é mais um motivo para eliminá-lo rapidamente e apagar do mapa essa desprezível organização", declarou Katz na rede social X.