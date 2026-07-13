Crise internacional
Chanceler do Irã debocha de Trump por taxa para proteger embarcações em Ormuz
"O Irã sempre foi o GUARDIÃO do estreito e seguirá sendo PARA SEMPRE. Obviamente 20% é demais. Seremos justos", escreveu o ministro nas redes sociais
O chanceler iraniano, Abbas Araghchi, debochou da proposta do presidente americano, Donald Trump, de estabelecer taxas para proteger as embarcações que navegam pelo Estreito de Ormuz e afirmou que seu país cobraria um pedágio mais barato.
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"Quem quer que garanta a passagem segura dos navios comerciais pelo Estreito de Ormuz deveria receber uma compensação por este serviço. O Irã sempre foi o GUARDIÃO do estreito e seguirá sendo PARA SEMPRE. Obviamente 20% é demais. Seremos justos", escreveu o ministro nas redes sociais, em alusão à taxa planejada mais cedo por Trump.