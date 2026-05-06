Conflito
Chanceler do Irã deseja que a China apoie um 'novo marco regional do pós-guerra'
Araghchi declarou na rede social X que seu país "espera" que Pequim "apoie o estabelecimento de um novo marco regional do pós-guerra que possa equilibrar o desenvolvimento e a segurança"
O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, afirmou nesta quarta-feira (6) que Teerã espera que a China apoie um “novo marco regional do pós-guerra” após o conflito com os Estados Unidos.
我在北京同中国外长王毅进行了富有建设性的会谈。双方重申伊朗有权维护国家主权和民族尊严，伊方赞赏中方提出的关于维护和促进地区和平稳定的四点主张。伊方信任中方，期待中方为促和止战继续发挥积极作用，并支持建立能够统筹发展与安全的战后地区新架构。 pic.twitter.com/esQRcapEGx— Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) May 6, 2026
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Reiterando a confiança do Irã na China, Araghchi declarou na rede social X que seu país “espera” que Pequim “apoie o estabelecimento de um novo marco regional do pós-guerra que possa equilibrar o desenvolvimento e a segurança”.