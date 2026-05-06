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Conflito

Chanceler do Irã deseja que a China apoie um 'novo marco regional do pós-guerra'

Araghchi declarou na rede social X que seu país "espera" que Pequim "apoie o estabelecimento de um novo marco regional do pós-guerra que possa equilibrar o desenvolvimento e a segurança"

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Ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas AraghchiMinistro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi - Foto: Ozan Kose/AFP

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, afirmou nesta quarta-feira (6) que Teerã espera que a China apoie um “novo marco regional do pós-guerra” após o conflito com os Estados Unidos.

 

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Reiterando a confiança do Irã na China, Araghchi declarou na rede social X que seu país “espera” que Pequim “apoie o estabelecimento de um novo marco regional do pós-guerra que possa equilibrar o desenvolvimento e a segurança”.

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