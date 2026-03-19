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GUERRA NO ORIENTE MÉDIO

Chanceler do Irã diz que não haverá moderação em caso de novos ataques contra infra de energia

"Nossa resposta ao ataque de Israel contra nossa infraestrutura utilizou apenas uma FRAÇÃO do nosso poderio", afirmou Abbas Araghchi

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Ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas AraghchiMinistro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi - Foto: Ozan Kose/AFP

O ministro iraniano das Relações Exteriores, Abbas Araghchi, advertiu nesta quinta-feira (19) que não exercerá nenhuma "moderação" em caso de novos ataques contra sua infraestrutura de energia.

"Nossa resposta ao ataque de Israel contra nossa infraestrutura utilizou apenas uma FRAÇÃO do nosso poderio", afirmou Araghchi na rede social X e acrescentou:

"Não haverá nenhuma moderação se nossas infraestruturas forem atacadas novamente".

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