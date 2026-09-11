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Guerra no Oriente Médio

Chanceler do Irã e chefe do Exército do Paquistão discutem formas para retomar diálogo

Em mensagem via Telegram, a agência Mehr informa que ambos analisaram as consequências dessa escalada do conflito

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Chanceler iraniano, Abbas Araghchi, conversou com chefe do exército paquistanês, Asim Munir, sobre retomada das negociaçõesChanceler iraniano, Abbas Araghchi, conversou com chefe do exército paquistanês, Asim Munir, sobre retomada das negociações - Foto: X/@Tasnimnews

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, e o chefe do Exército do Paquistão, marechal de campo Asim Munir, discutiram, em chamada telefônica nesta sexta-feira, 11, formas de retomar os esforços diplomáticos para reduzir a tensão no Oriente Médio "em todas as frentes".

Em mensagem via Telegram, a agência Mehr informa que ambos analisaram as consequências dessa escalada do conflito. "Eles ressaltaram a necessidade de vigilância e coordenação entre os países da região diante da situação atual e enfatizaram o uso de capacidades conjuntas para ajudar a estabelecer paz e segurança duradouras na região", diz a agência.

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O Paquistão tem atuado como um mediador entre o Irã e os Estados Unidos, juntamente com o Catar.

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