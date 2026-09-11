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Guerra no Oriente Médio Chanceler do Irã e chefe do Exército do Paquistão discutem formas para retomar diálogo Em mensagem via Telegram, a agência Mehr informa que ambos analisaram as consequências dessa escalada do conflito

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, e o chefe do Exército do Paquistão, marechal de campo Asim Munir, discutiram, em chamada telefônica nesta sexta-feira, 11, formas de retomar os esforços diplomáticos para reduzir a tensão no Oriente Médio "em todas as frentes".

Em mensagem via Telegram, a agência Mehr informa que ambos analisaram as consequências dessa escalada do conflito. "Eles ressaltaram a necessidade de vigilância e coordenação entre os países da região diante da situação atual e enfatizaram o uso de capacidades conjuntas para ajudar a estabelecer paz e segurança duradouras na região", diz a agência.

O Paquistão tem atuado como um mediador entre o Irã e os Estados Unidos, juntamente com o Catar.

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