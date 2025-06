A- A+

diplomacia Chanceler do Irã promete responder com contundência aos ataques de Israel O chanceler iraniano expressou esperança de que a comunidade internacional, e especialmente a União Europeia, condene os atentados

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araqchi, prometeu, nesta sexta-feira (13), que seu país responderá com contundência aos ataques israelenses em seu território que provocaram a morte de altos comandantes e cientistas, informou seu gabinete.

"A resposta do Irã à agressão do regime israelense será sem dúvida contundente", informou o Ministério das Relações Exteriores iraniano em um comunicado, que relatou um telefonema entre Araqchi e o chanceler italiano, Antonio Tajani.

Durante a conversa, o chanceler iraniano expressou esperança de que a comunidade internacional, e especialmente a União Europeia, condene os atentados.

Israel lançou um ataque em larga escala contra o Irã nesta sexta-feira, bombardeando instalações nucleares e militares, além da capital, Teerã.

Mais cedo, Araqchi considerou os bombardeios como uma "declaração de guerra" e, durante uma conversa com seu homólogo kuwaitiano, Abdullah Ali Al Yahya, chamou o ataque de "covarde".

"A República Islâmica do Irã, com total determinação, tomará medidas para defender sua soberania, seu povo e sua segurança nacional, e responderá com firmeza à agressão ilegal e covarde do regime sionista", afirmou Araqchi durante a conversa, segundo a Chancelaria iraniana.

