Sáb, 25 de Abril

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsábado25/04/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Guerra no Oriente Médio

Chanceler do Irã questiona se os 'EUA são realmente sérios na diplomacia'

MInistro das Relações Exteriores iraniano disse ter "compartilhado da posição do Irã em relação a uma estrutura viável para o fim permanente da guerra"

Reportar Erro
Ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas AraghchiMinistro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi - Foto: Ozan Kose/AFP

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, afirmou neste sábado (25) que ainda era preciso ver se os Estados Unidos estavam "realmente sérios" sobre a diplomacia, após concluir uma visita ao Paquistão, onde se reuniu com altos funcionários.

Numa publicação no X após deixar Islamabad, Araghchi disse ter "compartilhado da posição do Irã em relação a uma estrutura viável para o fim permanente da guerra", mas acrescentou que "ainda é preciso ver se os Estados Unidos são realmente sérios" na diplomacia.

Leia também

• Últimos acontecimentos da guerra no Oriente Médio

• Trump diz que cancelar viagem de seus navios ao Paquistão não significa retomar a guerra com o Irã

• Governo do Irã apresenta condições para encerrar guerra e rejeita negociação direta com os EUA

Pouco depois de sua partida, o presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou que Washington havia decidido não enviar funcionários a Islamabad para as negociações com o Irã.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter