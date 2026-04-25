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Guerra no Oriente Médio Chanceler do Irã questiona se os 'EUA são realmente sérios na diplomacia' MInistro das Relações Exteriores iraniano disse ter "compartilhado da posição do Irã em relação a uma estrutura viável para o fim permanente da guerra"

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, afirmou neste sábado (25) que ainda era preciso ver se os Estados Unidos estavam "realmente sérios" sobre a diplomacia, após concluir uma visita ao Paquistão, onde se reuniu com altos funcionários.

Numa publicação no X após deixar Islamabad, Araghchi disse ter "compartilhado da posição do Irã em relação a uma estrutura viável para o fim permanente da guerra", mas acrescentou que "ainda é preciso ver se os Estados Unidos são realmente sérios" na diplomacia.

Pouco depois de sua partida, o presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou que Washington havia decidido não enviar funcionários a Islamabad para as negociações com o Irã.

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