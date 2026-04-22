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peru Chanceler e ministro da Defesa do Peru renunciam após divergência sobre compra de caças F-16 O ministro Carlos Díaz indicou que sua renúncia se deve à sua total discordância com a suspensão da compra

Os ministros das Relações Exteriores e de Defesa do Peru renunciaram nesta quarta-feira (22) em meio a discordâncias com o presidente interino, José María Balcázar, sobre a compra, por US$ 3,5 bilhões (pouco mais de R$ 17 bilhões), de caças F-16 dos Estados Unidos.

Enquanto ambos os ministros afirmam que o contrato foi assinado, o presidente anunciou na terça-feira que adiou a aquisição para deixar a responsabilidade ao seu sucessor, que será eleito em um segundo turno em junho.

"O senhor Balcázar está colocando nosso país em risco, fazendo-o perder credibilidade e nos transformando em um parceiro em quem não se pode confiar em um processo de negociação", declarou o chanceler Hugo de Zela à rádio RPP, na qual anunciou sua renúncia.

O chefe da diplomacia afirmou que os "contratos foram assinados na segunda-feira" e que um primeiro pagamento deveria ser efetuado nesta quarta-feira.

O ministro da Defesa, Carlos Díaz, indicou igualmente que sua renúncia se deve à sua total discordância com a suspensão da compra.

"Isso não responde a uma situação política, mas a uma necessidade estratégica de segurança e defesa da nação", declarou à rádio RPP.

Em outubro de 2024, o Peru anunciou que renovaria, após quase três décadas, sua frota de defesa aérea com a compra de 24 caças de última geração por 3,5 bilhões de dólares (R$ 17,61 bilhões).

Entre as propostas recebidas pelo Ministério da Defesa para a operação estavam os modelos Rafale (França), Gripen (Suécia) e F-16 Block 70 (Estados Unidos).

Em fevereiro passado, um comitê estatal de avaliação optou pela proposta dos F-16, alegando critérios técnicos e geopolíticos.

O Peru possui uma frota de 12 aviões Mirage 2000, segundo publicações militares especializadas.

A frota aérea de combate do Peru inclui, ainda, aviões russos MiG-29 e bielorrussos Sukhoi-27, adquiridos em 1997. A maioria deles está inoperante ou na reserva.

As renúncias ocorrem enquanto o país se dirige a um segundo turno na eleição presidencial em junho, em meio a uma crônica instabilidade política.

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