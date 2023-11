Chanceler egípcio promete ''se empenhar'' para liberar saída de brasileiros da Faixa de Gaza

A- A+

O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, conversou novamente com o chanceler egípcio, Sameh Shoukry, nesta quinta-feira (2) para tentar liberar a passagem de brasileiros pela fronteira do país. Cerca de 30 brasileiros estão presos na Faixa de Gaza, onde o conflito entre Israel e o grupo terrorista Hamas já deixou mais de 10 mil mortos. O chanceler do Egito não deu uma resposta definitiva, mas prometeu se empenhar.

Desde o início da guerra, ambos os chanceleres já se falaram pelo menos cinco vezes. Nesta quinta-feira, uma nova lista de cidadãos que vivem na Faixa de Gaza e que cruzarão a fronteira com o Egito foi divulgada. Mas, novamente, não houve brasileiros contemplados. No total, 576 estrangeiros foram autorizados.

Os países contemplados são Azerbaijão, Barhein, Bélgica, Coréia do Sul, Croácia, Estados Unidos, Grécia, Holanda, Hungria, Itália, Macedônia, México, Suíça, Sri Lanka e Chade. O grupo dos Estados Unidos tem 400 pessoas.

Autoridades egípcias acreditam que todo o processo de repatriação de estrangeiros que estão na zona de conflito deve durar em torno de duas semanas, com a retirada de cerca de 500 pessoas por dia.

O governo brasileiro tem aumentado os esforços para que os brasileiros sejam autorizados. Na última segunda-feira, quando ainda estava em Nova York, Vieira falou ao telefone com Al-Thani; e o chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Antony Blinken.

Em ambos os casos, o tema foi a crise israelo-palestina e os esforços para a liberação da passagem de estrangeiros retidos em Gaza ao Egito. As negociações na ONU de uma resolução de apoio humanitário também entraram na agenda.

O chanceler brasileiro já falou com Shoukry cinco vezes, uma delas pessoalmente no Cairo, às margens de uma cúpula de líderes para discutir a crise. Vieira conversou duas vezes com o chanceler israelense, Eli Cohen.

Desde que o conflito na região começou, no dia 7 de outubro, Lula conversou com os presidentes de Israel, Isaac Herzog; do Egito, Abdul Fatah Khalil Al-Sisi; e da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas.

Veja também

GUERRA Especialistas da ONU alertam para "risco de genocídio" em Gaza