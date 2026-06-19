Chanceler iraniano acusa Israel de querer 'guerra permanente'
"Culto genocida à morte, com sede em Tel Aviv, representa uma ameaça para toda a humanidade", afirmou Abbas Araghchi no X
O chanceler iraniano, Abbas Araghchi, acusou Israel nesta sexta-feira (19) de desejar uma "guerra permanente", depois que o ministro israelense da Segurança Nacional, Itamar Ben Gvir, declarou que "todo o Líbano deve arder", após a morte de quatro soldados israelenses naquele país.
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"Isso não é uma diatribe de qualquer genocida lunático. É uma declaração pública feita pelo ministro da Segurança Nacional do regime israelense. O culto genocida à morte, com sede em Tel Aviv, representa uma ameaça para toda a humanidade. Ameaça todos os seres humanos. Seu único interesse é a guerra permanente", afirmou Araghchi no X.
Less than 24 hours after the Iran–US agreement was signed, the region is back on edge.— Abbas Araghchi Parody (@RealAraghchi) June 19, 2026
Israel's ground push into southern Lebanon and intense airstrikes have prompted Iran to freeze its 60-day negotiation process, declaring that no commitments will move forward while attacks… pic.twitter.com/m2PXu10KCZ