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Conflito

Chanceler iraniano acusa Israel de querer 'guerra permanente'

"Culto genocida à morte, com sede em Tel Aviv, representa uma ameaça para toda a humanidade", afirmou Abbas Araghchi no X

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Ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas AraghchiMinistro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi - Foto: Ozan Kose/AFP

O chanceler iraniano, Abbas Araghchi, acusou Israel nesta sexta-feira (19) de desejar uma "guerra permanente", depois que o ministro israelense da Segurança Nacional, Itamar Ben Gvir, declarou que "todo o Líbano deve arder", após a morte de quatro soldados israelenses naquele país.

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"Isso não é uma diatribe de qualquer genocida lunático. É uma declaração pública feita pelo ministro da Segurança Nacional do regime israelense. O culto genocida à morte, com sede em Tel Aviv, representa uma ameaça para toda a humanidade. Ameaça todos os seres humanos. Seu único interesse é a guerra permanente", afirmou Araghchi no X.

 

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