Chanceler iraniano espera nova rodada de negociações com EUA 'provavelmente' na quinta-feira (26)

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, afirmou neste domingo (22) que espera uma nova rodada de negociações com altos funcionários dos Estados Unidos sobre o programa nuclear iraniano, "provavelmente" na próxima quinta-feira (26), em Genebra.

Em entrevista à CBS News, Araghchi disse que representantes de seu país e dos Estados Unidos estão trabalhando nos elementos de um acordo que poderá ser discutido esta semana.

"Acredito que ainda há uma boa chance de se chegar a uma solução diplomática baseada em uma situação vantajosa para ambos os lados", disse Araghchi à rede americana CBS, acrescentando que os negociadores estão trabalhando "nos elementos de um acordo e no esboço do texto".

"Acredito que, quando nos encontrarmos, provavelmente nesta quinta-feira em Genebra novamente, poderemos trabalhar nesses elementos, preparar um bom texto e chegar a um acordo rapidamente", declarou o ministro.

Em relação ao enriquecimento de urânio, ao qual os Estados Unidos se opõem, Araghchi declarou: "Como país soberano, temos todo o direito de decidir por nós mesmos".

Ele também advertiu que, se seu país for atacado, tem o direito legítimo de se defender.

"Se os Estados Unidos nos atacarem, temos todo o direito de nos defender. Se os Estados Unidos nos atacarem, será um ato de agressão. Tudo o que fizermos será um ato de autodefesa", indicou o chanceler.

"É justificado, é legítimo. Nossos mísseis não podem atingir território americano. Portanto, obviamente, teremos que fazer algo mais. Teremos que atacar, já sabem, as bases americanas na região", acrescentou.

Após a última rodada de negociações em Genebra, o Irã declarou que está preparando uma proposta de acordo para as negociações, que pode ficar pronta em poucos dias.

