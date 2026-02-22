Chanceler iraniano espera nova rodada de negociações com EUA 'provavelmente' na quinta-feira (26)
Araghchi disse que representantes de seu país e dos Estados Unidos estão trabalhando nos elementos de um acordo
O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, afirmou neste domingo (22) que espera uma nova rodada de negociações com altos funcionários dos Estados Unidos sobre o programa nuclear iraniano, "provavelmente" na próxima quinta-feira (26), em Genebra.
Em entrevista à CBS News, Araghchi disse que representantes de seu país e dos Estados Unidos estão trabalhando nos elementos de um acordo que poderá ser discutido esta semana.
"Acredito que ainda há uma boa chance de se chegar a uma solução diplomática baseada em uma situação vantajosa para ambos os lados", disse Araghchi à rede americana CBS, acrescentando que os negociadores estão trabalhando "nos elementos de um acordo e no esboço do texto".
"Acredito que, quando nos encontrarmos, provavelmente nesta quinta-feira em Genebra novamente, poderemos trabalhar nesses elementos, preparar um bom texto e chegar a um acordo rapidamente", declarou o ministro.
Em relação ao enriquecimento de urânio, ao qual os Estados Unidos se opõem, Araghchi declarou: "Como país soberano, temos todo o direito de decidir por nós mesmos".
Ele também advertiu que, se seu país for atacado, tem o direito legítimo de se defender.
"Se os Estados Unidos nos atacarem, temos todo o direito de nos defender. Se os Estados Unidos nos atacarem, será um ato de agressão. Tudo o que fizermos será um ato de autodefesa", indicou o chanceler.
"É justificado, é legítimo. Nossos mísseis não podem atingir território americano. Portanto, obviamente, teremos que fazer algo mais. Teremos que atacar, já sabem, as bases americanas na região", acrescentou.
Após a última rodada de negociações em Genebra, o Irã declarou que está preparando uma proposta de acordo para as negociações, que pode ficar pronta em poucos dias.