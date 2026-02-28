A- A+

Conflito Chanceler iraniano pede à ONU que 'criminosos' sejam responsabilizados após ataque de EUA e Israel Declaração foi feita após os bombardeios de Israel e Estados Unidos na República Islâmica

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, instou a comunidade internacional neste sábado (28) a exigir responsabilização dos "criminosos" após os bombardeios de Israel e Estados Unidos na República Islâmica.

Em um telefonema com o seu homólogo russo, o chanceler iraniano "expressou a importância de que a comunidade internacional, especialmente o Conselho de Segurança das Nações Unidas, tome medidas decisivas para frear as ações de agressão e exija responsabilização dos criminosos", indicou a chancelaria iraniana.

