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Oriente Médio

Chanceler iraniano viaja ao Catar em plena escalada com EUA

Durante uma visita, ele se reunirá com autoridades cataris e expressará suas condolências pela morte, no domingo, aos 74 anos, do xeique Hamad bin Khalifa Al Thani, que governou a nação do Golfo de 1995 a 2013, segundo um comunicado de seu ministério

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Ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas AraghchiMinistro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi - Foto: Fadel Itani / AFP

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, respondeu ao Catar nesta quarta-feira (15), país mediador no conflito com os Estados Unidos, para prestar homenagem ao falecido ex-emir Hamad bin Khalifa Al Thani, anunciou Teerã.

Durante uma visita, ele se reunirá com autoridades cataris e expressará suas condolências pela morte, no domingo, aos 74 anos, do xeique Hamad bin Khalifa Al Thani, que governou a nação do Golfo de 1995 a 2013, segundo um comunicado de seu ministério.

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A viagem ocorre em meio a uma escalada renovada das hostilidades entre o Irã e os Estados Unidos, o que complica os esforços diplomáticos para um fim da guerra que começou em 28 de fevereiro com os bombardeios israelenses e americanos.

Os confrontos recomeçaram em 7 de julho, após ataques a navios no Golfo apontados ao Irã. Os bombardeios subsequentes são os mais intensos desde o cessar-fogo do curso em abril.

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