Chanceler russo pede para participar da reunião da OSCE, apesar das avaliações

O chefe da diplomacia russa, Sergei Lavrov, alvo de avaliações da União Europeia, pediu à Macedônia do Norte que permitisse sua participação em uma reunião ministerial da OSCE em Skopje, anunciou seu contraparte Macedônio, Bujar Osmani, nesta segunda-feira (6).

“Recebi há alguns dias uma carta do ministério russo das Relações Exteriores, na qual pedia que torna possível sua presença em Skopje”, declarou à imprensa Osmani, presidente em exercício da Organização para a Segurança e a Cooperação na Europa (OSCE).

Segundo ele, no entanto, o pedido traz "alguns desafios, pois o espaço aéreo da Macedônia do Norte e de [seus] vizinhos [está] fechado para os voos aéreos por aviões do Estado russo".

Seu país, que não é membro da União Europeia (UE), somou as avaliações do bloco contra Moscou a partir da invasão russa da Ucrânia, iniciada em fevereiro de 2022.

Em 30 de novembro, começa em Skopje o 30º Conselho Ministerial dos 57 países que integram a OSCE, formado em 1975 em plena guerra fria para favorecer o diálogo Leste-Oeste. O encontro terá dois dias de duração.

No ano passado, a Polônia negou a autorização de que Lavrov entrasse em seu território para participar da mesma reunião anual, celebrada em dezembro em Lodz (centro).

