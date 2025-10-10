A- A+

Dentistas Chapa 1 é eleita para comandar o CRO-PE no biênio 2026-2027 Com 96% dos votos válidos e o apoio do atual presidente, o cirurgião-dentista João Godoy ficará à frente do conselho

O Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco (CRO-PE) declarou a Chapa 1 como vencedora das eleições para o biênio 2026-2027. Agora, o processo será enviado para ser homologado pelo Conselho Federal de Odontologia (CFO). O presidente do CRO-PE, Eduardo Vasconcelos, destacou a condução serena e transparente do processo eleitoral realizado na sexta.

“Encerramos mais um processo eleitoral com a sensação de missão cumprida. A eleição transcorreu com total lisura, transparência e tranquilidade, refletindo o comprometimento e o reconhecimento da nossa categoria”, declarou.

A eleição teve uma expressiva participação de 96% dos votos válidos, um recorde que reflete o apoio maciço da categoria em todas as regiões do estado, com destaque para a forte mobilização no interior. A alta adesão demonstra o engajamento da classe no fortalecimento da representatividade e na construção de uma odontologia mais ética e comprometida com a sociedade.

Eleitos

A chapa vencedora é composta por João Godoy (presidente), Fabiana Motta (vice-presidente), Igor Morais, Renata Pedrosa, Sidney Câmara, Mônica Marques, Danielle Lago, Fabrício Landim, Felipe Bravo e César Durando.

A vice-presidente eleita, Fabiana Motta, reforça a presença feminina no Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco e traz experiência consolidada em gestão e representação da classe. Fabiana é reconhecida por sua atuação na Odontologia no estado, seja como coordenadora do serviço odontológico do IMIP, nas instituições de ensino e atuação na Odontologia Hospitalar.

Ao lado de João Godoy, integrará a linha de frente das ações estratégicas do Conselho para os próximos dois anos. “Seguiremos trabalhando com ética, compromisso e dedicação à odontologia pernambucana. Temos um time qualificado e preparado para continuar avançando nas pautas da classe do litoral ao sertão”, afirmou Godoy, que será nomeado futuro presidente do CRO-PE.

