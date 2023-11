Chapéu de Napoleão supera 2 milhões de dólares em leilão

A- A+

Um chapéu de Napoleão, o famoso bicorne, preto, com uma roseta azul, branca e vermelha, foi vendido neste domingo (19) em um leilão na França por 1,93 milhões de euros (2,1 milhões de dólares, incluindo os impostos , 10,2 milhões de reais), anunciou a casa de leilões Osénat.

A identidade e a nacionalidade do comprador não foram divulgadas.

A venda atraiu "colecionadores de todo o mundo" e provocou uma grande empolgação, afirmou à AFP a casa de leilões, que bateu o próprio recorde de 2014, quando leiloou outro chapéu Napoleão por 1,88 milhão de euros (2,05 milhões de dólares).

A venda do chapéu emblemático começou com o preço de 500.000 euros (544.000 dólares) e superou com folga a avaliação inicial de entre 600.000 e 800.000 euros (entre 650.000 e 870.000 dólares).

O leilão coincide com a estreia no dia 22 de novembro de uma grande superprodução cinematográfica sobre Napoleão, dirigida por Ridley Scott e com Joaquin Phoenix como protagonista.

“O chapéu por si só representa a imagem do Imperador”, declarou à AFP em outubro o diretor do leilão, Jean-Pierre Osenat.

Segundo especialistas, Napoleão usou quase 120 chapéus em um período de 15 anos, o que explica porque as peças aparecem com certa frequência em leilões.

Em 2018, outro chapéu que, segundo a casa de leilões De Baecque et Associés, foi usado por Napoleão durante a Batalha de Waterloo foi vendido por 350.000 euros (380.000 dólares).

O bicorne leiloado neste domingo foi produzido por Pierre-Quentin-Joseph Baillon, oficial do imperador desde 1806. De acordo com especialistas, Napoleão adicionou uma roseta com os núcleos da bandeira da França quando estava no Mediterrâneo, ao retornar da ilha de Elba, em 1º de março de 1815.

O chapéu apareceu na família de Napoleão até o final do século XIX, antes de ser revendido a diversos colecionadores.

