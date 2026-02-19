A- A+

FAMÍLIA REAL Charles III diz que "a lei deve seguir seu curso" após detenção de Andrew O rei reafirmou o total apoio e cooperação da coroa britânica com as autoridades responsáveis pelo caso

O rei Charles III afirmou nesta quinta-feira (19) que "a lei deve seguir seu curso" após a prisão de seu irmão, o ex-príncipe Andrew, sob suspeita de má conduta quando este atuava como enviado comercial do Reino Unido.

"O que se segue agora é o devido processo legal, justo e adequado, pelo qual esta questão será investigada da maneira apropriada e pelas autoridades competentes", afirmou Charles III, em uma rara declaração assinada por pessoalmente.

"Nisso, como já disse antes, eles têm nosso total e irrestrito apoio e cooperação", observou, antes de acrescentar: "Deixe-me ser claro: a lei deve seguir seu curso".

