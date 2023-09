A- A+

frança Charles III ganha jantar de gala no Palácio de Versalhes com presença de Mick Jagger e outros astros Viagem busca demonstrar que as bases da aliança entre os países seguem sólidas após o Brexit

O rei britânico, Charles III, pediu à França e ao Reino Unido que "revitalizem" seus vínculos, durante um jantar suntuoso em sua homenagem no Palácio de Versalhes no marco de sua visita de Estado a Paris.

"É da competência de todos nós revitalizar nossa amizade, para que esteja à altura dos desafios do século XXI" declarou o soberano de 74 anos, durante um brinde na Galeria dos Espelhos de Versalhes ante seu anfitrião, o presidente francês, Emmanuel Macron.

Charles III herdou o trono em setembro de 2022, após a morte de sua mãe, Elizabeth II, e tinha previsto realizar em março sua primeira viagem ao exterior na França, mas um conflito social o obrigou a adiá-la. O momento mais esperado do dia e da visita era a recepção no Palácio de Versalhes, símbolo da realeza francesa e da sangrenta revolução republicana de 1789, onde o casal real foi recebido por Emmanuel e Brigitte Macron.

O cumprimento entre os casais foi caloroso, e a primeira-dama francesa voltou a cumprimentar Camilla com dois beijos e ainda a ajudou a colocar de volta a capa de seu vestido, da marca francesa Dior, dois gestos impensáveis na época da falecida rainha Elizabeth II.

Estrelas e banquete

Políticos, empresários e celebridades de ambos os países, como o cantor Mick Jagger, o ator Hugh Grant e as atrizes Charlotte Gainsbourg e Emma Mackey, passaram pelo tapete vermelho. Também prestigiaram o evento lendas do futebol, como o ex-atacante do Chelsea Didier Drogba e o ex-treinador do Arsenal Arsène Wenger.

No banquete, os convidados foram servidos de lagosta azul, aves de Bresse e 'macaron' de rosas de sobremesa.

A escolha do local não esteve isenta de críticas para Macron, em um contexto de inflação.

"Não me oponho de forma alguma à visita, mas quando se vê o menu, dada a conjuntura atual, me choca um pouco. Poderiam ter feito no Eliseu (a residência oficial da presidência)", disse Laurence Bos, uma vizinha de 68 anos de Versalhes.

França estende o tapete vermelho

O rei Charles III, do Reino Unido, começou nesta quarta-feira sua primeira visita oficial à França como monarca, uma viagem de três dias que busca demonstrar que as bases da aliança entre os países seguem sólidas após o Brexit. As relações entre os dois países se deterioraram com a saída do Reino Unido da União Europeia (UE), o que aumentou as tensões políticas em ambos os lados do Canal da Mancha sobre pesca e migração.

"Cabe a todos nós revitalizar nossa amizade para que ela esteja à altura dos desafios do século XXI" disse o soberano de 74 anos ao final do primeiro de três dias de visita de Estado à França.

O monarca e sua esposa Camilla chegaram por volta de 14h locais (9h de Brasília) a bordo do avião real ao aeroporto parisiense de Orly, onde foram recebidos pela primeira-ministra francesa, Elisabeth Borne.

À tarde, sob o céu azul da capital francesa, Emmanuel Macron e sua esposa, Brigitte, deram as boas-vindas ao casal real no Arco do Triunfo, onde teve início a visita de três dias do monarca britânico à França.

Os chefes de Estado percorreram a icônica avenida Champs-Élysées em um conversível, de onde acenaram para milhares de curiosos, rumo ao Palácio do Eliseu, onde se reuniram.

O presidente da França, Emmanuel Macron, saudou em um brinde a visita do rei poucos meses após sua coroação, classificando o gesto como um "sinal de amizade e confiança", um "tributo" ao passado dos dois países e "uma garantia para o futuro".

"Apesar do Brexit, porque o que nos une vem de tão longe e porque o senhor está aqui hoje, majestade, sei que juntos continuaremos a escrever parte do futuro do nosso continente" disse Macron

A movimentada agenda original em Paris e Bordeaux permaneceu quase sem alterações, com um jantar de Estado nesta quarta-feira no Palácio de Versalhes, ao sudoeste da capital, como momento mais esperado.

"Bem-vindo, Sua Majestade", escreveu o presidente francês, Emmanuel Macron, na rede social X (antigo Twitter), horas antes de receber Charles III.

O presidente e sua esposa, Brigitte, receberam os monarcas durante uma cerimônia no Arco do Triunfo em Paris, onde foi acesa a chama do túmulo do soldado desconhecido.

Em seguida, a agenda prevê um cortejo pela icônica avenida Champs-Élysées em um Citröen DS7 conversível, escoltados por 136 cavalos da Guarda Republicana rumo ao Palácio do Eliseu, onde farão uma reunião.

O rei Charles III continuará sua visita nesta quinta-feira em Paris, com a luta contra a mudança climática na agenda, e na sexta-feira em Bordeaux (sudoeste).

Os dois países também devem comemorar em abril o 120º aniversário da Entente Cordiale, que pôs fim a séculos de conflito entre eles.

