Charles III: internação chega a segundo dia após operação de próstata

A- A+

O rei Charles III, que passou por uma operação na próstata na sexta-feira, está agora em seu segundo dia em uma clínica em Londres, onde recebeu a visita de sua esposa, Camila.

Concierge, cofre e pacientes como Liz Taylor e JFK: conheça o hospital de luxo onde Kate e rei Charles estão internados em Londres

Mísseis, 'navios espiões' e drones: Conheça o arsenal militar dos houthis, classificado pelos EUA como 'grupo terrorista'

O rei de 75 anos chegou na manhã de sexta-feira, acompanhado por Camila, à London Clinic, onde também está internada Kate Middleton, a esposa do príncipe herdeiro William, que está se recuperando de uma cirurgia abdominal.

Pouco depois da operação de Charles, na sexta-feira à tarde, a rainha informou a pessoas dentro da clínica que o monarca "está bem", de acordo com os meios de comunicação britânicos. Ela não especificou quando ele será liberado.

Camila o visitou no sábado ao meio-dia por cerca de três horas.

O Palácio anunciou na semana passada o diagnóstico de hiperplasia prostática para encorajar homens de certa idade a realizar exames preventivos para essa condição muito comum e geralmente não grave.

O Palácio enfatizou a natureza rotineira desse procedimento, que afeta "milhares de homens a cada ano".

Charles III, que sucedeu a Elizabeth II em setembro de 2022, cancelou vários compromissos públicos na semana passada para descansar.

Após a operação, ele terá um "curto período" de recuperação, cuja duração não foi especificada.

A princesa Kate, de 42 anos, está internada desde 16 de janeiro na Clínica de Londres. A natureza de sua condição não foi revelada.

Os serviços do casal afirmaram que a cirurgia abdominal foi realizada "com sucesso" e pediram respeito à vida privada deles e que "suas informações médicas pessoais continuem confidenciais". A única informação divulgada é que não se trata de um câncer.

Ela provavelmente não retomará suas atividades públicas até o final de março.

O príncipe William cancelou vários compromissos públicos enquanto sua esposa se recupera.

Luxo no maior hospital de Londres

Ambos estão internados no London Clinic, considerado o maior da cidade. O hospital privado fica localizado em Devonshire Place, no bairro residencial de Marylebone, e é referência para a família real e para a elite da política e de Hollywood. O estabelecimento abriu suas portas pela primeira vez em 1932 e já tratou anteriormente o Príncipe Philip e a Princesa Margaret, a atriz Elizabeth Taylor e até o ex-presidente dos EUA John F. Kennedy.

De acordo com o seu site, o centro médico é especializado em câncer, saúde da mulher, urologia e ortopedia, entre outras coisas. Um porta-voz do palácio real descartou que a condição de Kate Middleton fosse cancerígena. A cirurgia já estava programada e foi bem-sucedida, segundo Kensington, mas o tempo de internação (até 14 dias) e o tom do comunicado indicaram que seu estado de saúde é potencialmente sério.

Em relação ao quadro de Charles, a realeza afirmou que o tratamento era programado e que o monarca estava feliz por seu diagnóstico ter "impacto positivo na conscientização sobre a saúde pública".

A hiperplasia ou hipertrofia prostática benigna é diagnosticada quando há um crescimento benigno da próstata em um homem e está relacionado à idade do paciente.

Serviço exclusivo para organizar viagens e passeios

Todos os quartos do hospital possuem cama controlada eletronicamente pelo paciente, banheiro próprio, ar condicionado, televisão e rádio com controle remoto, telefone e sistema de chamada de enfermagem. Além disso, inclui cofre para objetos de alto valor e acesso Wi-Fi. O local dispõe, ainda, de uma cafeteria que abre todos os dias da semana com um “ambiente tranquilo para pacientes e visitantes, afastado do ambiente hospitalar”.

Além disso, o espaço exclusivo oferece um atendimento personalizado aos pacientes internados, oferecendo ajuda “na organização de viagens e hospedagem, reserva de passeios, espetáculos teatrais e restaurantes”.

A lista de serviços inclui reservas de voos comerciais e translados privados, bem como bilhetes para eventos esportivos, passeios de compras de luxo e reservas de hotéis para “facilitar e aproveitar ao máximo a sua estadia em Londres”.

Veja também

Mar Vermelho EUA pede para China pressionar Irã e deter ataques de huthis no Mar Vermelho