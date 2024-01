Charles III passa 3º dia hospitalizado após operação de próstata

A- A+

O rei britânico Charles III passou, neste domingo (28), seu terceiro dia de recuperação na clínica de Londres onde foi operado da próstata na sexta-feira, e onde sua nora, a princesa Kate, também se recupera de uma cirurgia abdominal.

A rainha Camilla o visitou ao meio-dia, pela terceira vez desde a sua internação.

Na manhã de sexta-feira, o monarca de 75 anos chegou, junto com sua esposa, a London Clinic, um hospital particular situado no bairro chique de Marylebone.

Passaram por essa mesma clínica no passado o marido da rainha Elizabeth II, o príncipe Philip, o presidente americano John F. Kennedy e a atriz Elizabeth Taylor.

Charles "está bem", declarou a rainha na sexta-feira no hospital, depois da operação do rei, segundo a imprensa britânica.

O Palácio de Buckingham anunciou na semana passada o diagnóstico de hipertrofia da próstata do monarca para incentivar os homens que atingiram certa idade a realizar exames preventivos desta patologia bastante frequente e geralmente sem gravidade.

O Palácio insistiu no caráter rotineiro deste procedimento que afeta "milhares de homens todos os anos".

Charles III, que sucedeu sua mãe Elizabeth II em setembro de 2022, cancelou diversos compromissos públicos na semana passada para descansar.

Após a operação, ele passa por "um curto período" de convalescença, cuja duração não foi detalhada.

