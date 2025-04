Charles III retoma seus compromissos após susto em tratamento contra o câncer

A- A+

O rei Charles III retornou às atividades oficiais nesta terça-feira (1°) em uma cerimônia de condecorações no Castelo de Windsor, após uma pausa de três dias para se recuperar dos "efeitos colaterais" do tratamento contra o câncer.

O monarca, de 76 anos, apareceu sorridente ao entregar as condecorações da Ordem do Império Britânico a várias personalidades, entre elas, a argentina Marianela Núñez, bailarina principal do Royal Ballet de Londres desde 2002, e a britânica Katarina Johnson-Thompson, campeã mundial de heptatlo.

Charles III, que desde fevereiro de 2024 trata um câncer cuja natureza nunca foi revelada, recebeu orientação médica na quinta-feira para repousar após sentir "efeitos colaterais" do tratamento.

O incidente, no entanto, foi descrito pelo Palácio de Buckingham como um "pequeno contratempo em um caminho que está claramente na direção certa".

Além da cerimônia no Castelo de Windsor, Charles III terá outros compromissos ao longo da semana, como seu encontro semanal com o primeiro-ministro Keir Starmer.

O leve susto, que o levou a ser atendido em um hospital londrino, também não alterará a viagem do rei e a esposa Camilla à Itália, de 7 a 10 de abril.

Durante a vista, o casal celebrará 20 anos de casamento em 9 de abril.

