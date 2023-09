Charles III, um ano de reinado sem contratempos

A- A+

Luto nacional, compromissos oficiais, uma coroação gigantesca, um novo primeiro-ministro e um escândalo na família real: o primeiro ano de reinado de Carlos III, de 74 anos, foi marcado por momentos históricos e uma agenda mais tradicional para o chefe de Estado de 15 nações, com um papel essencialmente institucional.

A monarca britânica completou um primeiro ano marcante após a sucessora Elizabeth II, em uma reinvenção muitas vezes vista como uma transição para o seu filho William.

Seu período como Príncipe de Gales se destacou, entretanto, por sua postura forte em questões como o meio ambiente, a agricultura orgânica e a educação.

“A transição foi muito mais suave do que alguns previram, e fiquei surpreso com o fato de Charles parecer ter se adaptado bem”, disse a professora da Universidade Royal Holloway, Pauline Maclaran.

Não há previsão de nenhum evento público para comemorar o aniversário da ascensão do soberano, que se encontra atualmente em Balmoral, o castelo escocês onde Elizabeth II, sua mãe, morreu aos 96 anos em 8 de setembro de 2022, após um reinado recorde de sete décadas.

A coroação extravagante de Charles e Camilla, em 6 de maio na Abadia de Westminster, diante de milhares de convidados, refletiu o respeito por uma longa tradição, assim como o desejo de desenvolver uma monarquia que muitos britânicos perderam ultrapassada.

Ele fará “pequenas mudanças, mas irá preparar melhor o espaço para (seu filho e herdeiros) William, que poderá ser o verdadeiro modernizador da monarquia”, diz Maclaran.

Mais humano

Embora seja menos amado que a falecida rainha ou William, de 41 anos, a popularidade de Charles cresceu.

Uma pesquisa do Yougov aponta que 55% dos britânicos têm uma opinião positiva sobre ele, em comparação com 44% há um ano.

Sua primeira mensagem de Natal - uma tradição no país - foi acompanhada por 10,6 milhões de telespectadores, um recorde.

Ao contrário do estilo reservado de Elizabeth II, Charles III é mostrado acessível e afetuoso em suas várias viagens, quase sempre acompanhado de sua esposa Camilla.

"Inclusive as fotos oficiais que publicaram são mais relaxadas (...) há um pouco mais de humanidade", descreve o historiador da Universidade de Manchester, Jonathan Spangler.

Ele poderia se mostrar “humilde e acessível” durante um período econômico difícil para os britânicos, no meio de uma crise ocasionada pelo elevado custo de vida, segundo Maclaran.

Para ela, o único erro de comunicação até o momento foi o episódio em que recebeu uma caneta com defeito para repassar um documento e reagiu com impaciência.

Até agora, o reinado deste humilde e fervoroso soberano não teve um “momento decisivo”, indica a historiadora Anna Whitelock.

“Questões importantes permanecem suspensas”, como uma resposta aos apelos por um pedido de desculpas pela herança colonial da Grã-Bretanha, ou pelas suas isenções fiscais, destaca Whitelock.

O movimento antimonarquia cresceu, no entanto, desde a morte de Elizabeth II e, em muitas graças, Charles foi recebido com vaias e faixas de protesto.

Escândalo familiar

Em março, uma visita de Estado à França foi adiada devido aos protestos no país contra as reformas da aposentadoria. Desde então, fez apenas uma viagem oficial internacional, para a Alemanha.

A imprensa britânica diz que Charles irá retomar a viagem no final de setembro, antes de uma possível visita a África.

Durante este período, receberam vários líderes estrangeiros, como o presidente americano Joe Biden, o sul-africano Cyril Ramaphosa e o ucraniano Volodimir Zelensky.

Elizabeth II tinha um interesse especial pela Commonwealth, que reúne as antigas colônias britânicas, mas seu filho Charles "tem uma abordagem mais global", afirma Jonathan Spangler.

“É uma mudança interessante”, comenta o historiador, que destaca o compromisso com as mudanças climáticas e sua defesa dos refugiados ucranianos.

O início do reinado foi marcado por um novo episódio da saga do filho mais novo, Harry, e da esposa, Meghan, após a publicação de suas memórias e a divulgação de um documentário do casal, feito nos Estados Unidos, que ataca a família real.

"Charles lidou bem com a situação. Ele manteve o mantra da rainha: 'não explique, não reclame'", destaca Maclaran.

A monarca fará no dia 7 de novembro seu primeiro discurso como soberano na abertura da sessão parlamentar.

Veja também

INTERNACIONAL "A culpa é da maconha", diz companhia de energia sobre blecautes em cidade na Espanha