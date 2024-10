A- A+

REALEZA Charles III visita Austrália e Samoa em sua primeira grande viagem após o câncer O soberano de 75 anos viajará com sua esposa Camilla, de 77, para esses dois países da Oceania

Charles III inicia sua primeira longa viagem na próxima sexta-feira (18), depois de ter sido diagnosticado com câncer em fevereiro, com paradas na Austrália, onde o movimento antimonarquista está crescendo em um país com um rei britânico como chefe de Estado, e em Samoa.

O soberano de 75 anos viajará com sua esposa Camilla, de 77, para esses dois países da Oceania, em uma delegação que inclui dois de seus médicos, que o acompanharão apesar de autorizarem uma pausa no tratamento do monarca contra o câncer, cuja natureza é desconhecida.

Nessa viagem, entre 18 e 26 de outubro, Charles III participará de uma reunião da Commonwealth em Samoa, como chefe de Estado de 14 membros - incluindo a Austrália - dos 56 membros da Commonwealth, a maioria dos quais compartilha laços históricos com o Reino Unido.

A visita do casal real pode reacender o debate sobre o futuro da monarquia na Austrália, onde há muitos defensores de um sistema republicano.

Grupos antimonarquistas na Austrália têm vendido produtos, como camisetas, com slogans republicanos do que eles chamaram de “turnê de despedida” da monarca.

Graham Smith, líder do grupo britânico Republic, também está na Austrália planejando protestos.

Uma pesquisa da YouGov no ano passado mostrou que um em cada três australianos apoia a transformação da Austrália em uma república o mais rápido possível e um número semelhante quer continuar sendo uma monarquia.





Indenizações pela escravidão

A turnê também ocorre em meio a pedidos de indenização pela escravidão feitos por líderes de países da Commonwealth do Caribe, a maioria ex-colônias britânicas.

Antes da reunião em Samoa, o barbadiano Hilary Beckles, presidente da Comissão de Indenizações da Comunidade do Caribe (Caricom), anunciou que seu órgão daria continuidade à estratégia de convocar uma cúpula para “trabalhar em um modelo de justiça de reparação”.

Após o anúncio de seu câncer, Charles III retomou suas atividades públicas no final de abril.

Essa viagem será a segunda do soberano ao exterior, depois que ele participou das comemorações do Desembarque na Normandia, na França, em junho, que marcou o início do fim da Segunda Guerra Mundial.

Quando era príncipe, o monarca viajou para a Austrália em várias ocasiões, mas esta é a primeira vez que visita a Austrália desde que subiu ao trono em setembro de 2022, tornando-se automaticamente o chefe de Estado da Austrália.

Sua visita também é a primeira de um monarca britânico à Austrália desde 2011, quando sua mãe, Elizabeth II, que faleceu em 2022, esteve no país.

Entre as questões a serem abordadas pelo rei durante sua estada em Canberra, a capital australiana, estarão projetos de proteção ambiental e o impacto da mudança climática.



Cúpula da Commonwealth

Charles III se reunirá em Sydney, a cidade mais populosa da Austrália, com dois especialistas em tratamento de melanoma, Georgina Long e Richard Scolyer, em um país que tem um dos mais altos índices de câncer de pele do mundo.

Após sua estada na Austrália, o soberano participará da reunião dos chefes de Governo dos 56 países da Commonwealth em Samoa nos dias 25 e 26 de outubro, sua primeira como rei.

A reunião será usada para eleger um novo secretário-geral da Commonwealth, substituindo a britânica Patricia Scotland, que ocupa o cargo desde 2016.

Todos os três candidatos à sua sucessão, o gambiano Mamadou Tangara, Shirley Botchwey, de Gana, e Joshua Setipa, de Lesoto, se manifestaram a favor de indenizações pela escravidão.

Inicialmente, falou-se que a turnê também incluiria a Nova Zelândia, mas a saúde do monarca, que está em tratamento contra o câncer, fez com que a viagem tivesse que ser encurtada.

Veja também

Região Metropolitana do Recife Paulista: incêndio atinge apartamento de bloco residencial no bairro de Maranguape I; não há vítimas