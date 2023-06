Charles III visita Romênia em sua primeira viagem após ser coroado

A- A+

O rei Charles III iniciou uma visita privada sozinho de vários dias à Romênia, nesta sexta-feira (2), a primeira do soberano fora do Reino Unido desde sua coroação no início de maio.

Em Bucareste, o monarca foi recebido com honras militares no palácio presidencial pelo presidente romeno, Klaus Iohannis.

Cerca de 300 pessoas participaram da cerimônia organizada em sua homenagem para celebrar o 25º aniversário de sua primeira visita ao país, antes de várias reuniões planejadas com autoridades e representantes da sociedade civil.

"Sempre me senti em casa na Romênia", declarou o rei, antes de recitar alguns versos de um poeta local em romeno e elogiar a excepcional biodiversidade do país.

"As suas imensas paisagens (...) continuam abrigando muitas espécies vegetais e animais que desapareceram em outras partes do mundo", destacou.

O rei Charles III não será acompanhado na Romênia por sua esposa, Camilla.

"A duração da estada é desconhecida", disse o Palácio de Buckingham.

Depois de deixar a capital, o rei viajará para a remota região da Transilvânia, no centro da Romênia, que costumava visitar quando ainda era príncipe de Gales.

Charles afirma ser um parente distante de um príncipe do século XV conhecido como Vlad, o Empalador, que inspirou o personagem do Conde Drácula, e afirma ter "a Transilvânia em seu sangue".

