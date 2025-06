A- A+

O ChatGPT, uma das principais plataformas de Inteligência Artificial (IA), apresenta instabilidade nesta terça-feira (10).

O Downdetector, que monitora falhas em sites e redes, acumulou mais de 950 reclamações, com pico de notificações às 8h35.

Downdetector acumulou mais de 950 reclamações | Foto: Downdetector/Reprodução

A plataforma ChatGPT está lenta, sem responder e, em alguns casos, apresenta a mensagem de erro "algo deu errado".

A falha no serviço de IA não afeta apenas usuários brasileiros. Há registro de instabilidade nos Estados Unidos e Reino Unido.

O acesso ao ChatGPT está instável tanto para o acesso via aplicativo para Android e iOS, quanto pelo computador.



Mesmo com lentidão, é possível entrar na página ou tela inicial do programa, mas ele não responde aos comandos.



A OpenAI, responsável pelo ChatGPT, divulgou que já identificou a causa do problema que ''está causando erros e latência elevados nos serviços da plataforma", e que está trabalhando para solucionar a situação.

