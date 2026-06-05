Inteligência Artificial
ChatGPT fora do ar? Internautas reclamam de instabilidades
Chatbot de inteligência artificial mostra mensagem de erro durante pedido de ações
O ChatGPT, chatbot da OpenAI, está fora do ar no fim da manhã desta sexta-feira. De acordo com o portal Downdetector, que resume reclamações de internautas sobre instabilidades, havia um pico de instabilidade por volta de 10h50 da manhã.
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Em testes realizados pela reportagem, o ChatGPT também não conseguiu reproduzir os comandos.
Em atualização