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Inteligência Artificial ChatGPT fora do ar? Internautas reclamam de instabilidades Chatbot de inteligência artificial mostra mensagem de erro durante pedido de ações

O ChatGPT, chatbot da OpenAI, está fora do ar no fim da manhã desta sexta-feira. De acordo com o portal Downdetector, que resume reclamações de internautas sobre instabilidades, havia um pico de instabilidade por volta de 10h50 da manhã.

Em testes realizados pela reportagem, o ChatGPT também não conseguiu reproduzir os comandos.

Em atualização

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