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TECNOLOGIA ChatGPT fora do ar? Internautas reclamam de instabilidades Portal reúne dez mil reclamações de interrupções no chatbot da OpenAI

Internautas reclamam de instabilidades no ChatGPT no início da tarde desta quinta-feira. O portal Downdetector reunia, por volta de meio-dia, cerca de dez mil reclamações de usuários do chatbot da OpenAI.

Em página sobre o status do chatbot, a OpenAI confirmou a instabilidade e disse trabalhar em medidas de mitigação dos problemas, que também atingem o Codex, ferramenta da OpenAI voltada para códigos de programação.

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