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TECNOLOGIA

ChatGPT fora do ar? Internautas reclamam de instabilidades

Portal reúne dez mil reclamações de interrupções no chatbot da OpenAI

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OpenAI apresenta 'ChatGPT para adolescentes' em meio a petições judiciaisOpenAI apresenta 'ChatGPT para adolescentes' em meio a petições judiciais - Foto: Marco Bertorello/AFP

Internautas reclamam de instabilidades no ChatGPT no início da tarde desta quinta-feira. O portal Downdetector reunia, por volta de meio-dia, cerca de dez mil reclamações de usuários do chatbot da OpenAI.

Em página sobre o status do chatbot, a OpenAI confirmou a instabilidade e disse trabalhar em medidas de mitigação dos problemas, que também atingem o Codex, ferramenta da OpenAI voltada para códigos de programação.

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