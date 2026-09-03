TECNOLOGIA
ChatGPT fora do ar? Internautas reclamam de instabilidades
Portal reúne dez mil reclamações de interrupções no chatbot da OpenAI
OpenAI apresenta 'ChatGPT para adolescentes' em meio a petições judiciais - Foto: Marco Bertorello/AFP
Internautas reclamam de instabilidades no ChatGPT no início da tarde desta quinta-feira. O portal Downdetector reunia, por volta de meio-dia, cerca de dez mil reclamações de usuários do chatbot da OpenAI.
Em página sobre o status do chatbot, a OpenAI confirmou a instabilidade e disse trabalhar em medidas de mitigação dos problemas, que também atingem o Codex, ferramenta da OpenAI voltada para códigos de programação.