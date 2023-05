A- A+

TÊNIS Chave principal da 3ª Copa Feminina de Tênis começa nesta terça (23), no Recife; entrada é gratuita Evento acontece no Recife Tênis Clube, na Imbiribeira, e se estenderá até o dia 28

Após o qualifying desta segunda-feira (22), terão início, a partir da manhã desta terça-feira (23), os jogos da chave principal da terceira edição da Copa Feminina de Tênis, sediada no Recife Tênis Clube (RTC), na Imbiribeira, Zona Sul do Recife. Os jogos acontecerão até o próximo dia 28, sempre no intervalo das 9h às 19h. A entrada do evento é gratuita.

O torneio integra o circuito ITF World Tennis Tour e soma pontos para o ranking mundial da modalidade, além de contar com uma premiação no valor de R$ 74,5 mil.

Entre os nomes nacionais na disputa, está o da recifense Cecília Costa, de 17 anos, que foi convidada a representar o Brasil no quadro principal também como uma representante direta.

Ela, que já defendeu as cores do Squash Tennis Center e do Sport na trajetória, exaltou o “fator casa” como um aliado para o seu desenvolvimento. A presença dos pais na torcida também foi apontada como um diferencial, já que raramente acontece, devido às viagens. Ela enfrentará a argentina Marina Belen Roldan Santander, a partir das 18h, desta terça.

“É muito importante já começar na chave jogando com adversárias mais gabaritadas. Eu estou muito contente e também ansiosa por ter a oportunidade de atuar na frente dos meus pais, faz anos que eles não me veem jogar, pela distância. Ter torneios no Brasil ajuda bastante na nossa evolução, porque o esporte exige investimento com viagens e equipamentos, por exemplo. Então, quanto mais perto, melhor”, avaliou Cecília, que atuará pela primeira vez na capital pernambucana em um torneio profissional.

O proprietário do Recife Tênis Clube, Renato Braga, ressaltou a importância da participação de uma recifense para enaltecer o esporte a nível local. A estrutura do espaço também foi exaltada por ele, que garantiu a continuidade da programação independente de variação climática.

“A importância para o Recife Tênis Clube e também para Pernambuco, é a de receber um torneio internacional e ter a oportunidade de movimentar o tênis feminino. Nós vamos ver uma nativa jogando e acho isso fundamental. Temos seis quadras cobertas de tênis e isso garante que o evento aconteça, faça chuva ou sol, o que é difícil. Esse é um evento único e que marca o calendário do clube de forma mundial”, afirmou.

A coordenadora administrativa do RTC, Danielle Lemos Pereira, compartilhou do sentimento de Renato.

“Estamos felizes, pois pela primeira vez o Recife Tênis Clube será o palco da Copa Feminina de Tênis. Será um verdadeiro show de talentos em nossas quadras. Estamos recebendo grandes revelações do tênis brasileiro e promessas internacionais”, disse.

Confira as duplas que se enfrentarão nesta terça-feira:

Alessandra Caceres (CHI) x Giovanna Gomes Ferreira (BRA)

Julia Bortoluzzi Bianchin Bordignon (BRA) x Beatriz Guerra (BRA)

Letícia Garcia Vidal (BRA) x Deni Tran (NED)

Emma Van Poppel (NED) x Carolina Bohrer Martins (BRA)

Júlia Bortoluzzi Bianchin Bordignon (BRA) e Laís Mika Shibata (BRA) x Giovanna Gomes Ferreira (BRA) e Catarina Melleiro (BRA)

Marina Belen Roldan Santander (ARG) x Cecília Costa (BRA)

Bianca Bernardes (BRA) x Juliana Rodriguez (URU)

Mariana Gomes Sorrilha (BRA) x Manuela Dejean (BRA)

Maria Victoria Marchesini (ARG) x Paloma Goldsmith (CHI)

Helena Bueno (BRA) x Júlia Konishi (BRA)

Marina Adati (BRA) e Mariana Gomes Sorrilha (BRA) x Carla Markus (ARG) e Katja Markus (ARG)

Amanda Carolina Nava Elkin (MEX) x Alice Ghiraldi (BRA)

Marina Adati (BRA) x Paola Ueno (BRA)

Tara Malik (USA) x Rocio Daniela Merlo (ARG)

Alessandra Caceres (CHI) e Amanda Carolina Nava (MEX) x Bianca Bernardes (BRA) e Nicolly Ferreira (BRA)



Abaixo, veja os resultados desta desta segunda-feira:

Rodada final – Qualifying

Nicolly Ferreira (BRA) d. Isabel Oliveira (BRA), 3/6, 6/4 e 10-7

Katja Markus (ARG) d. Laís Shibata (BRA), 6/0 e 6/2

1ª rodada – Qualifying

Giovanna Ferreira (BRA) d. Isadora Bezerra Lima (BRA), 6/0 e 6/2

Juliana Rodriguez (URU) d. Carolina Malheiros (BRA), 6/1 e 6/1

Alice Ghiraldi (BRA) d. Nicole Crispino de Souza (BRA), 7/5 e 6/3

Paola Dalmonico (BRA) d. Luciana Braga (BRA), 6/1 e 6/2

Manuela Dejean (BRA) d. Giovanna Macedo Diniz (BRA), 6/2 e 6/1

Beatriz Guerra (BRA) d. Maria Clara Maletta (BRA), 6/1 e 6/0



