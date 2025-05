Chavismo conquista 253 cadeiras legislativas na Venezuela, segundo boletim oficial

A- A+

O partido do governo venezuelano alcançou a maioria absoluta de 253 assentos nas eleições legislativas, informou a autoridade eleitoral no ato de proclamação dos eleitos nesta terça-feira (27).

O Partido Socialista Unido da Venezuela (PSUV) conseguiu também 23 das 24 governadorias disputadas nessas eleições, das quais a maioria da oposição decidiu se abster.

O Conselho Nacional Eleitoral (CNE) calculou a participação em 43,18% dos 21 milhões de eleitores registrados.

O atual presidente da Assembleia Nacional e chefe de campanha do chavismo, Jorge Rodrígez, informou na segunda-feira que o PSUV conquistou 256 assentos.

Falta ainda a eleição, neste fim de semana, de três deputados representantes dos povos indígenas. Não está claro se Rodríguez os considerou eleitos e os incluiu no seu balanço.

O PSUV e partidos aliados obtiveram a maioria dos assentos com pouco mais de cinco milhões de votos, segundo o CNE.

A oposição liderada por María Corina Machado convocou à abstenção em protesto à questionada reeleição do presidente Nicolás Maduro, que ela alega ter sido fraudulenta.

Uma ala de oposição que desacatou a ordem de boicote conseguiu 11 assentos com cerca de 300 mil votos. A ala foi encabeçada por Henrique Capriles, que também conseguiu um posto de deputado.

Outros partidos fora do chavismo, mas tachados como colaboracionistas pela oposição tradicional, somaram 18 assentos.

Maduro consolida, com essa eleição, o controle das instituições do país 10 meses depois da sua questionada reeleição, marcada por agitações e prisões em massa. E com essa maioria, avança tranquilo com sua reforma constitucional, sobre a qual há pouca informação.

O presidente também anunciou que promoverá uma reforma no sistema de votação.

